横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにて、シャインマスカットとピオーネが主役のアフタヌーンティーセットを提供。

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、横浜港を一望しながら、旬の果実とローストビーフを味わえます！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜

料金：6,800円（税・サ込）

提供期間：2025年8月1日（金）〜9月30日（火）

提供時間：11:30〜／12:00〜／14:00〜／14:30〜 ※全席2時間制

内容：

3段のハイティースタンド 上段：5種のスイーツ・シャインマスカットのミニパフェ仕立て・ピオーネと赤ぶどうのブランマンジェ・シャインマスカットとキャラメルムースタルト・ピオーネと白ワインのムース・カヌレ レザン3段のハイティースタンド 中段：2種のスコーン・プレーンスコーン・カレンズスコーン3段のハイティースタンド 下段：季節のセイボリー・生ハム、ドライトマト、・カマンベールチーズのオープンサンド・バジル風味のポテトサラダ・スモークサーモンのタルトレット・野菜のキッシュ飲み物：・ティーブッフェ 約20種 （アムシュティー）・コーヒー・アイスコーヒー・スパークリングワイン・ノンアルコールスパークリングワイン・アムシュティーのティーブッフェ（20種）：アンバーシュアー／ダージリン／イングリッシュブレックファスト／ルイボス／カモミールアップル／スウェートホワイトピーチ／フレッシュベリー／ミュスカグレイ／ピンクローズ／アールグレイ／レモネード／トロピカルパッション／エンジェルジャスミン／キャラメルハニー／バニラクリーム／ショコラベリー／ピンクセレナーデ／スパイスチャイ／ほうじ茶／緑茶オプション：・フレッシュフルーツカクテル 1,000円（税・サ込）・フレッシュフルーツ 500円（税・サ込）

開催場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

予約・問合せ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ28階にあるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」の横浜港を一望する最高のロケーションで、アフタヌーンティーセットを楽しめる「アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」が登場。

3段のハイティースタンドで楽しむアフタヌーンティーセットは、大切な人との語らいや自分へのご褒美時間にぴったりです。

五感をくすぐる5種類のスイーツと季節のセイボリー、スコーンを楽しめる「アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」

宝石のように輝くシャインマスカットは、爽やかな甘みと皮ごと味わえる上品な食感です☆

ピオーネは、濃厚な果汁と華やかな香りが魅力。

スイーツには、そんなシャインマスカットとピオーネが贅沢に使用されています。

「シャインマスカットのミニパフェ仕立て」は、マンダリンを使ったガナッシュとシャインマスカットの相性が際立つ味わい。

「ピオーネと白ワインのムース」は、涼やかな口当たりが心地よいスイーツです！

さらに、フレンチシェフ自慢のジューシーなローストビーフを、リッチな味わいで楽しめます☆

ほかにも、野菜のキッシュやスモークサーモンのタルトレットなど、本格セイボリーもラインナップ。

ベーカーシェフが丁寧に焼き上げた香ばしいスコーンは、ホテルメイドのクオリティーで食べ応えもある一品です。

ここでしか味わえない、ベイ・ビューならではの贅沢なラインナップになっています。

ドリンクは、20種類の茶葉が揃う「AMUS TEA（アムシュティー）」のティーブッフェやコーヒーなどをフリーフローで用意。

「AMUS TEA」は2003年に「日本に美味しい紅茶を届けたい」という想いから誕生した紅茶ブランドで、スリランカやインドの厳選茶葉を直輸入し、新鮮で高品質な紅茶を届けています☆

爽やかなスパークリングワインもフリーフローで楽しめ、優雅な午後のひとときを過ごせるメニュー内容です！

最上階から眺める、美しい横浜の景色とともに、優雅な午後のひとときが過ごせるシャインマスカットとピオーネが主役のアフタヌーンティーセット。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」の「アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」は、2025年9月30日まで提供中です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

