１２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。トランプ関税による米物価への影響が懸念されるなか、日本が連休中の間に米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。



トランプ米政権の関税政策がインフレを再燃させるとの見方が根強く、８日には米長期金利が４．２８％に上昇。週明け１１日も同水準で推移し、この流れが東京市場に波及するかたちで債券先物は寄り付き直後に一時１３８円４３銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、日経平均株価の大幅高で投資家心理が好転していることから安全資産とされる債券は買われにくく戻りは限定的だった。



午前１１時の先物９月限の終値は、８日に比べて８銭安の１３８円５４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の取引はまだ成立していない。



出所：MINKABU PRESS