連休明け１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、４万２８００円台まで上昇し、取引時間中として２０２４年７月１１日につけた最高値（４万２４２６円７７銭）を約１年１か月ぶりに更新した。

米関税政策を巡る懸念が後退し、堅調な企業業績も相場を下支えしている。

午前の終値は前週末終値比１０２９円１９銭高の４万２８４９円６７銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も最高値を更新し、前週末比４３・７５ポイント高の３０６７・９６で午前の取引を終えた。

トランプ米大統領は１１日、中国に対する関税発動の停止期限を１２日から９０日間延長する大統領令に署名した。延長されなければ２４％分の関税が復活する見通しだったが、ひとまず回避された。新たな期限は１１月１０日となる。

市場では、貿易摩擦への懸念が後退したとの見方から半導体関連株を中心に買い注文が優勢となった。日本への「相互関税」を巡って米政府が大統領令を適時に修正すると伝わったことも買い材料となった。

先週末にピークを迎えた４〜６月期決算で、主要企業の業績が市場予想を上回ったことも好感された。人工知能（ＡＩ）需要への期待を背景に、ＩＴ関連銘柄が買われている。

みずほ証券の菊地正俊チーフ株式ストラテジストは「関税政策の影響が見通せるようになり、企業の業績も好調なことが投資家心理を支えている。国内の政局次第ではさらなる財政拡大も意識され、もう一段高になる展開も予想される」と話した。

日経平均（終値）は２４年２月２２日、バブル景気の１９８９年１２月以来約３４年ぶりに史上最高値を更新。２４年７月１１日には４万２２２４円０２銭まで上昇したが、同８月５日には史上最大の下落幅を記録し、「令和のブラックマンデー」と呼ばれた。