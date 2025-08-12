¸µAKBÂ¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó»¦³²Í½¹ð¤«¡¡¶¼Ç÷µ¿¤¤26ºÐÃËÂáÊá
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Â¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î»¦³²Í½¹ð¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âçºå»Ô½»µÈ¶è¡¢Ìµ¿¦Â¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯7·î¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ë»¦³²Í½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ïº£Ç¯8·î¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤ä¿ÆÂ²¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡×¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö°ÊÁ°ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤éÂ¼»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£