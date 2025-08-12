Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯ ¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤Ç°äÂ²¤é¤¬°ÖÎîÅÐ»³
520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ç40Ç¯¤Ç¤¹¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤Î¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¤é¤¬ÌÛÅø¤òÊû¤²¤ë¤¿¤á¤Î°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
40Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦¡¢¾èµÒ¾è°÷524¿Í¤ò¾è¤»¤¿±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Âçºå¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬Áà½ÄÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»³¤¬¡ÖU¡×¤Î»ú¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢123ÊØ¤ÎÍã¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þ56Ê¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¡¢¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿123ÊØ¤Ï¡¢¤ªËß¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢520¿Í¤¬»àË´¡¢À¸Â¸¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«4¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤±¤µ¤«¤é°äÂ²¤é¤ª¤è¤½220¿Í¤¬µ¾À·¼Ô¤ØÌÛÅø¤òÊû¤²¤ë¤¿¤á¤Î°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Ç¤ª¤¸¤òË´¤¯¤·¤¿ ¾®ÎÓÈ»Ìé¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÍ£°ì²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£»ö¸Î¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
»ö¸Î¤Ç·»¤òË´¤¯¤·¤¿ ÃÝ±ÊÍøÌÀ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë
¡Ö20ºÐ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÅö»þ¡¢¡Êº£¤Ï¡Ë60¤ÇÄêÇ¯¡£¤¤¤Þ·ÑÂ³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢40Ç¯¤¹¤´¤¯Áá¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤´°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¾åÌîÂ¼¤Ç°ÖÎî¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
