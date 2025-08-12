「そらジロー」と「ハローキティ」が共演する、環境性能の高い住宅に関するCM動画の夏篇を公開。

テレビCMをはじめ動画配信サービスや屋外広告でも放映されています☆

東京都「そらジロー・ハローキティ」共演「燃費のいい家」夏篇

放映開始日：2025年8月11日（月）

※TVer、都内の屋外広告及びXでの広告配信も順次開始、東京都環境局のYouTubeアカウントにて公開

2050年ゼロエミッション東京の実現に向け、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用等を進ている東京都。

2025年度からは「建築物環境報告書制度」がスタートしています！

環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減でき、一年中快適に暮らせる環境性能の高い住宅への関心を一層高めてもらうための取り組みを実施。

環境性能の高い住宅で生活すれば、「ここちよい暮らし」の実現へとつながります。

今回、日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」と、サンリオのキャラクター「ハローキティ」がコラボした動画の夏篇のCM放映がスタート。

”断熱で夏も涼しい「燃費のいい家」篇”と”夏は太陽光パネルで「燃費のいい家」篇”、2篇のCMで、視聴者が住宅の環境性能について気付きを得られる内容です☆

夏篇はテレビCMとして流れるほか、民放の無料動画配信サービス「TVer」や都内の屋外広告でも放映。

特設サイトでも公開し、今後は冬篇も制作・放映する予定です！

【そらジロー＆ハローキティ】断熱で夏も涼しい「燃費のいい家」篇

連日の熱さが気になる季節、いつまで熱さが続くのかを「そらジロー」に聞く「ハローキティ」

まだまだ暑さが続くと知らされますが、断熱性能の高い家なら、暑い季節も快適に過ごせることを体感します。

断熱材や二重窓を活用した家なら、エアコンも効きやすく、快適性がアップ☆

燃費の良い家に住めば、快適に暮らせることを伝える内容の動画です！

【そらジロー＆ハローキティ】夏は太陽光パネルで「燃費のいい家」篇

強い夏の日差しを感じる「ハローキティ」

そこに「そらジロー」が登場し、太陽の強い光で発電すれば、電気代がお得になると教えてくれます。

さらに、蓄電池があれば、余剰な電気を蓄えて夜に利用可能。

停電時にも太陽光パネルと蓄電池があれば対処でき、もしものときも安心です！

エコでクリーンな電気を活用すれば、心地よい生活ができることを伝えています☆

環境に優しく、一年中快適に暮らせる住宅を伝える動画で「そらジロー」と「ハローキティ」が共演。

東京都による動画CM「そらジロー・ハローキティ」共演「燃費のいい家」夏篇の紹介でした！

©NTV

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656668

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境性能の高い住宅で暑い季節も快適に！東京都「そらジロー・ハローキティ」共演「燃費のいい家」夏篇 appeared first on Dtimes.