米国No.1のブルックスが誇る極上のクッショニング！ フルリニューアルを遂げた厚底スニーカー「Ghost MAX 3」

アメリカ発のランニングシューズブランドBROOKS（ブルックス）から、ロングセラーモデル「Ghost（ゴースト）」シリーズの最新作が登場！

登場したのは「Ghost」の厚底バージョンとして人気のクッションモデル「Ghost MAX（ゴーストマックス）」のアップデートモデル「Ghost MAX 3（ゴーストマックス 3）」（2万2000円）。クッション性・安定性・推進力をバランスよく兼ね備え、長距離ランからウォーキングまで幅広いシーンに活躍してくれそうです。

そもそもブルックスは今やスタンダードとなったEVA搭載シューズを世界で初めて開発した老舗ランニングシューズブランド。その中でも人気シリーズである「Ghost」は、その優れた衝撃吸収性から“クッショニングNo.1”とも称されるモデルです。

「Ghost」の厚底モデル「Ghost MAX」の最新作として登場した「Ghost MAX 3」はミッドソールとアウトソールのカーブ形状GlideRollロッカーと、窒素注入・超臨界発泡技術によって成型されたクッションフォームDNA LOFT v3を組み合わせていることが最大の特徴。

ソールの高低差を抑えた設計とGlideRollロッカー構造により、かかとからつま先へのスムーズかつ自然な体重移動を促進。また、DNA LOFT v3による高いクッショニングはケガや痛みを予防し、柔らかく快適な走りを提供してくれます。

さらに、ソールの幅が広く設計されており優れた安定性を確保。足や膝への負担を軽減します。クッション性・安定性・推進力のバランスが良く、初心者ランナーから長距離ランナー、ウォーキングユーザーまで幅広い層に最適な1足と言えるでしょう。

また、リサイクル素材をふんだんに活用しており、製造過程での二酸化炭素排出量を削減している点も魅力のひとつ。完全な削減が難しい分は“カーボン・オフセット・プロジェクト”を通じて相殺することでCarbonNeutral認証を取得しています。

なお、メンズモデルのカラーラインナップはホワイト、グレー、イエローグリーン、ブラックの4色。サイズは25.0cmから29.0cmまでの展開となっています。

