ＬＩＮＫ＆Ｍ、4-6月期(2Q)最終は9％減益、今期配当を0.4円増額修正

リンクアンドモチベーション <2170> [東証Ｐ] が8月12日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比7.3％増の17.9億円に伸びたが、通期計画の38.7億円に対する進捗率は46.4％にとどまり、5年平均の57.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益は前年同期比3.3％増の20.8億円に伸びる計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の15.6円→16円に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比8.6％減の10.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の19.3％→18.4％に低下した。



株探ニュース

