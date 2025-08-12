サッカー日本代表のMF田中碧（26＝リーズ）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）にゲスト出演。美容男子としての一面を明かした。

MCのMEGUMIが出した美容本をきっかけに美容に目覚めたという田中。「今何をやっているか日々のルーティン教えていただいていいですか」と聞かれ、「朝起きてやることやってから洗顔して…朝はちょっと元気なくて（洗顔は）水だけなんですよね」と答えると、MEGUMIから「ダメですね」と早々にダメ出しされた。

しかし続けて「朝はルルルンをちゃんとして…」とMEGUMIも愛用する化粧水パックを使用していることを明かすと、MEGUMIは「朝もやってるんですか？凄い」と絶賛。

田中はさらに日焼けについて「日焼け止め塗ってないんですよ。塗らなきゃいけないなって分かってるんですけど。一日に2回とか3回シャワー浴びる時があるので、そのたびに毎回クレンジングをした方がいいのかって悩みで塗らないって選択をしている」との悩みも吐露し、MEGUMIは「清潔になるのであれば洗顔は何回もしなくていい。あと日焼け止めはスプレーもありますよ。それでシャワー浴びていただいて、クリームくらい塗ってもらいたいですけど」とアドバイスをした。

続けて田中は「（美容は）めちゃくちゃ楽しいです。使い切らずにパッケージ可愛いの出たらすぐ新しいの買っちゃいます」とハマりっぷりを明かし、MEGUMIも「美容向いてます、そういう方。美容ってミーハーであるほどあればいい。アンテナ張ってる人の方が成分もアップデートされる」と語っていた。