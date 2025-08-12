女優の長谷川京子（47）が8日、自身のYouTubeチャンネル「

Kyoko Hasegawa 長谷川京子」を更新。過去を振り返り、人生の転機を語った。

周囲の視線を気にして自分らしさを体現することを躊躇（ちゅうちょ）する人が多い現代。自分を貫いているイメージの長谷川でも、周囲から「人の間に入って、マスに入っていこうと思っている習慣がまだ拭えないから、振り切った方がいい」と助言されることもあるという。

「誰にでも不安とか恐れがある」。これまで常識としてきた概念との差異に戸惑いもあるが「そういうものがちょっとずつ減っていったらどんどん楽しくなるんだろうな」と語った。

自分の世界感はどのように作ったかという質問に対し「全く分からない」と即答も、「キーワードはやっぱり20代かな」と振り返る。「忙しかったりすると、どれだけ美しいものを見ても入ってこないから、なにも（自分の）タンクに入っていない若いときに見たものって凄い鮮明に残る」という。

だからこそ、パリや英国などヨーロッパを中心に世界中を飛び回った20代の知見は特別のようで、「多感な時に行った、（世界中で）感じた感覚が（今の）ムードになってるのかな」と語った。