moxymill、新曲「Higher」リリース記念イベント開催 渋谷の街に重厚ビート響きわたる
ガールズグループ・moxymillが11日、4thデジタルシングル「Higher」のリリース記念イベントを東京・SHIBUYA STREAM 稲荷橋広場で開催した。
【ライブ写真】リリース記念イベントで楽しそうにトークするmoxymill
moxymillは“CUTE”“COOL”“CRUSH”などの“Charm（コンセプト）”を各メンバーに持たせ、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルが特徴。今年1月にデビューし、POPをテーマとした「Living Free」、COOLの「Knight Rising」、SWEETの「めろめろねって メロメロね」と、楽曲ごとに異なる世界観を展開してきた。7月26日に配信された「Higher」は、CRUSHをテーマに、誰にも邪魔されず高みを目指す意思を込めた挑発的でパワフルなナンバーとなっている。
この日のイベントは2部構成で実施され、第1部はレザー衣装で登場。「雨に負けないように、全力で楽しんでいきましょう！」の呼びかけで始まり、「Living Free」「めろめろねって メロメロね」を披露した。
その後のMCでは、メンバーのRINOが最新ナンバー「Higher」に込めた率直な思いをファンに語る一方、和気あいあいとしたメンバー間やファンとのやり取りが続き、穏やかな雰囲気の中でトークが繰り広げられた。観客からは「大好きだよー！」と拍手や歓声が飛び交い、会場がひとつになった。
第1部の締めくくりとして最新曲「Higher」を披露。足踏みのリズムが印象的な同曲では、渋谷の街に重厚なビートが響きわたり、会場の熱気は最高潮に達した。
第2部ではクラシックなドレス姿で登場し、「Knight Rising」などセットリストを変えて披露。第1部の熱狂が冷めやらぬなか、雨も上がり、開放的な空気の中で全6曲のパフォーマンスを終えた。
両部のあとにはハイタッチ会も行われ、ファンとの交流が和やかに繰り広げられた。moxymillは今後も新曲リリースを予定しており、さらなる活動が期待される。
