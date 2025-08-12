『シンデレラ クロゼット』第7話 その優しさが痛いほど切なくて
俳優の尾碕真花、松本怜生がW主演を務める、TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）の第7話が、12日深夜に放送される。
【別カット】美しい…松本怜生の”女装男子”姿
原作は、柳井わかなによる人気漫画で、2019年から「別冊マーガレット」（集英社）で連載された同名作品。オシャレなキャンパスライフに憧れて地方から上京してきた女子大生・春香と、自分なりの美を追求する専門学生で女装男子・光の出会いから始まる。まっすぐで素直な春香と厳しい言葉をかけながらも、「変わりたい」と心から願う春香を支える光がメイクやファッションをきっかけに、憧れの先輩や出会う人たちにも影響を受けながら成長していく新感覚の青春ラブストーリー。
■第7話のあらすじ
黒滝（八村倫太郎）と別れた理由を光（松本怜生）に説明する春香（尾碕真花）。無理に笑顔で話し「恋愛に憧れていただけ」と自嘲する春香を光は優しく抱きしめる。
失恋から立ち直るために自分で髪を切ってみる春香。しかし、ガタガタの髪型になってしまい光に助けを求める。光の通う美容専門学校にやってきた春香は、周（カルマ）や光の同級生たちがいる中で髪を整えてもらうことに。光の見事なカットできれいなショートスタイルになる春香。すると、その様子を見ていた周から、専門学校で開催するショーのモデルを春香に頼んではどうかという案が飛び出す。自分には務まらないと断る春香だが、そのショーの成績が光にとってとても大事な意味を持つと知って気持ちが揺れる。そんな時、光の知り合いらしい中年の男女が現れ…！？
