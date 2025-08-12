◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間11日に、準々決勝進出決定戦の2試合が行われました。

グループD2位の台湾(FIBAランキング73位)は、グループC3位のヨルダン(同35位)に勝利。グループD3位通過したフィリピン(同34位)は、グループC2位のサウジアラビア(同65位)を下し、それぞれ8強入りを決めました。

台湾は、日本(FIBAランク21位)のグループBで3連勝で首位突破のイラン(同28位)と対戦し、フィリピンはグループA首位突破のオーストラリア(同7位)と相まみえます。

グループ2位通過の日本は、日本時間13日の深夜1時、レバノン(同29位)と対戦予定。ニュージーランド(同22位)が待つ準々決勝に進出となるか。

【日程】

＜グループB日本の結果＞

第1戦 シリア ○99-68

第2戦 イラン ●70-78

第3戦 グアム ○102-63

＜決勝トーナメント表＞

◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)

フィリピン95-88サウジアラビア

台湾78-64ヨルダン

韓国×グアム

日本×レバノン

◆準々決勝(13日、14日)

◆準決勝(16日)

◆決勝/3位決定戦(17日)