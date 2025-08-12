¡ÖÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤¤¤¸¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬Å±Âà¡×--¹ÎÍ¤Î¹Ã»Ò±à¼Âà¤òÂç¼ê±Ñ»æ¤¬Êó¤¸¤ë
8·î10Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ÎÍ¡¦ËÙÀµÏÂ¹»Ä¹(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¸½ºß¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£8·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²ñËÜÉô¤¬Î»¾µ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡¦¹â¹»À¸ÊÔ¡Û²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö2025¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤¿¤Á¤ò¸·Áª¡ª¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡õÀ£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¹Ã»Ò±à³«Ëë¸å¤Ë»²²Ã¹»¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òÍýÍ³¤Ë¼Âà¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ²Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ë¾å½é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Âç¼ê±Ñ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤¤¤¸¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬Å±Âà¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬¡¢¹ÎÍ¤ÎÆÍÁ³¤Î¼Âà¤Ç¡Öº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸åÇÚÁª¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬º£Ç¯3·î¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤Ç¡Öº£Ç¯1·î¤ËÎÀ¤Ç4¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ç¯²¼Éô°÷¤ò¶»¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢Ê¿¼êÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµÔÂÔ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ë½¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤¬ÊóÆ»¤äSNS¤Ç¹¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à½üÌ¾¤òµá¤á¤ëÀ¼¤äÇúÇËÍ½¹ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ÎÍ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÐ²¼¹»»þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²À¸ÅÌ¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î¼Õºá¸å¡¢ÊÌ¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¡£·Ù»¡¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤â¸µÉô°÷¤«¤é¤ÎÄÉ²Ã¹ðÈ¯¤òÄ´ººÃæ¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢¹ÎÍ¤ÎËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¤È¿¦°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤áÅ±Âà¤ò·è¤á¤¿¡£¿¼¤¯°ä´¸¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶µ°éÊýË¡¤ÎÈ´ËÜÅª¸«Ä¾¤·¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÌîµåÉô¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤¬Ä´ººÃæ¤Î¤¿¤á¿¦Ì³¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¤Éô½Ó»ÒÊ¸²ÊÁê¤¬¡Öµö¤·¤¬¤¿¤¤¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Îº¬µò¤Î¤Ê¤¤Ãæ½ý¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ï1915Ç¯ÁÏÀß¤Ç¡¢Á´¹ñ49ÂåÉ½¤¬»²²Ã¤·¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¹ÎÍ¤¬Âç²ñ»Ë¾å½é¤á¤ÆÂç²ñ³«Ëë¸å¤Ë¼Âà¤·¤¿³Ø¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤êÆ±¹»¤¬14Æü¤Î2²óÀï¡Ê»°½Å¡¦ÄÅÅÄ³Ø±àÀï¡Ë¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤ÎPL³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·ÆþÉô°÷Êç½¸Ää»ß¤ä¡¢³Ø¹»Ì¾¤òÉú¤»¤¿¾å¤Ç2023Ç¯¤ËÌ¾Ìç¹»¤Î´ÆÆÄ¤¬ÂÎÈ³µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤ÏÆüËÜ¤Î³Ø¹»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ë¾å²¼´Ø·¸¤Î¹ÅÄ¾À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹âÌîÏ¢¤¬¡ÖË½ÎÏ¡¢¤¤¤¸¤á¡¢ÉÔ¹çÍý¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]