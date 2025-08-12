「連れ添って二十五年」アンガールズ田中＆山根、“夫婦”ショットを披露「あら〜仲良さげなご夫婦」「銀婚式ですね」「奥様、キレイすぎて、たまらんです」
今年結成25周年を迎えるお笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）と山根良顕（49）が12日までに、それぞれ自身のインスタグラムを更新。11月に開催される「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピンpresents『リトルジャンガミーティング ’25』」の告知とともに、“夫婦”ショットを披露した。
【写真】「奥様、キレイすぎて、たまらんです」“夫婦”ショットを披露したアンガールズ
「連れ添って二十五年―。」のコメントとともに公開されたビジュアル写真は、田中と山根がそれぞれ黒スーツと着物を上品に着こなしており、本物の“夫婦”さながらの2ショットとなっている。
この投稿にファンからは「あら〜仲良さげなご夫婦 奥様 お着物素敵ですよ」「奥様、キレイすぎて、たまらんです」「長年連れ添った夫婦感」「銀婚式ですね これからも末長いご活躍を願っております」「なんの違和感もなかった」「山根さんキレイ」「この写真最高すぎます〜 本物の夫婦みたい」「2人とも表情最高！こういう夫婦おりそう」「田中さんのスーツも似合うけど、山根さんの着物がこんなにしっくりくるなんて」「有吉写真館で撮ったんでしょうかね？」などの反響が寄せられている。
【写真】「奥様、キレイすぎて、たまらんです」“夫婦”ショットを披露したアンガールズ
「連れ添って二十五年―。」のコメントとともに公開されたビジュアル写真は、田中と山根がそれぞれ黒スーツと着物を上品に着こなしており、本物の“夫婦”さながらの2ショットとなっている。