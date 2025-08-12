東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」3階オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「オータムスイーツブッフェ」を開催。

今回は「秋」をテーマに、自然の恵みを受けて豊かに実った果実がたっぷりのスイーツに加え、茸やこの時季ならではの魚介類などを使用したランチメニューがブッフェテーブルを秋色に彩ります☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」オータムスイーツブッフェ

料金：※3歳以下無料

・大人 6,400円(税・サ込)／9歳〜12歳 3,300円(税・サ込)／4歳〜8歳 1,900円(税・サ込)

・One Harmony会員 大人 6,000円(税・サ込)／9歳〜12歳 3,100円(税・サ込)／4歳〜8歳 1,800円(税・サ込)

・プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 大人 5,750円(税・サ込)／9歳〜12歳 2,900円(税・サ込)／4歳〜8歳 1,700円(税・サ込)

※ソフトドリンクバー付

開催期間：2025年9月13日（土）〜15日（月・祝）

開催時間：1）12:00〜14:00／2）12:30〜14:30／3）13:00〜15:00の各2時間制

※来店時間は3部制となります

※各回30分前より受付が開始されます

メニュー：

スイーツ（一部抜粋）：＜パフォーマンスコーナー＞・オータムパフェ・さつまいものフレンチトースト＜ブッフェコーナー＞・栗のショートケーキ・シャルロットポワール・焼きチーズタルトと大学いも・アップルミルクティームース・ピスタチオとチェリーのパウンドケーキ・リンゴのミルフィーユ・フロマージュブランとマスカットジュレ・フィグフィグ（いちじくのムース） など約25種類ランチメニュー（一部抜粋）＜パフォーマンスキッチン＞・ローストビーフ りんごと生姜の和風ソース・きのこ入りテリヤキソース・サーモン・ミキュイ 野菜入り白ワインソース・フォアグラのフラン きのことアワビの香草バターソテー＜ブッフェコーナー＞・梨のヴィシソワーズスープ カッテージチーズ添え・さつまいものクレープヴォナシェンヌ スモークサーモン添え・ハモンセラーノとぶどうのタルティーヌ・鶏モモ肉のソテーときのこのフリカッセ・ローストポーク フルーツソース添え・カマスのソテー ソースオリエンタル など

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

開催場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

予約・問合せ：レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10：00〜18：00）／公式サイトからの予約：https://bit.ly/2Uc10ng

季節ごとにテーマを設けたスイーツブッフェを開催している「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

「オータムスイーツブッフェ」では「秋」をテーマにした、自然の恵みを受けて豊かに実った果実がたっぷりのスイーツに加え、茸やこの時季ならではの魚介類などを使用したランチメニューがブッフェテーブルを秋色に彩ります。

パフォーマンスコーナーからは、瑞々しいぶどうやいちじくを使った「オータムパフェ」や、安納芋のモンブランクリームと香ばしいクルミの食感も楽しい「さつまいものフレンチトースト」が提供されます。

さらに秋の味覚”栗”をふんだんに使用した「栗のショートケーキ」や「シャルロットポワール」

イチジクやベリーを使用した「フィグフィグ」

サクサクとした食感がアクセントになった「リンゴのミルフィーユ」

さつま芋をふんだんに盛り込んだ「焼きチーズタルトと大学いも」など、秋の訪れを感じるスイーツ約25種類が堪能できます。

スイーツとともに楽しめる料理にも、秋の味覚を使ったメニューが豊富にラインナップ。

パフォーマンスキッチンからは低温調理によりしっとりと仕上げた「サーモン・ミキュイ」やリンゴや茸を使ったソースで味わう「ローストビーフ」、

アワビと茸のソテーを添えた「フォアグラのフラン」が用意されます。

さらにブッフェテーブルには「梨のヴィシソワーズスープ」「さつまいものクレープヴォナシェンヌ」

「鶏もも肉のソテーときのこのフリカッセ」など多彩な料理が並び、ランチブッフェとしても十分楽しめるブッフェです☆

贅沢なひとときをご堪能できる、秋の味覚が満載のスイーツ＆ランチメニュー。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」にて2025年9月13日より提供される「オータムスイーツブッフェ」の紹介でした☆

