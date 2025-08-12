520人が犠牲となった日航機墜落事故から、12日で40年です。墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根では、遺族らによる慰霊登山が行われています。

現地から中継です。

アルファベットの「U」字状に木が削れている場所が見えます。

日航機の機体の主翼はあの場所に接触し、そのわずか3秒後に飛行機がこの御巣鷹の尾根に墜落しました。

40年の月日が経った今でも、事故の跡が残されています。

現在、多くの遺族がこの尾根に登り、慰霊碑に手を合わせています。

1985年8月12日、羽田発大阪行きの日本航空123便が御巣鷹の尾根に墜落し、乗客・乗員520人の命が奪われました。

事故から40年が経ち、今も変わらず続いている慰霊登山ですが、高齢化が進み「これで最後」と話す遺族の姿もありました。

兄を亡くした男性

「（兄が）40年間、よく導いてくれたなと思って」

「これが最後になるんじゃないかなっていう気持ち」

遺族の高齢化が進む中、親子三世代で登る遺族の姿もあり、事故を知らない世代への継承が行われています。

3世代で訪れた家族

「（Q：じいじとばあばが登れなくなっても登る？）体調悪いとき以外はたぶん登る」

午前11時までに63家族217人が慰霊登山に訪れています。

このあと夕方から「慰霊の園」では慰霊式が行われる予定です。