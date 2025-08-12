ZEROBASEONE、活動期間残り半年のなかで再契約の可能性が浮上　一部メンバーは延長合意と報道

オーディション番組発のプロジェクトグループZEROBASEONEの活動期間が、残り6カ月と迫っている。

そんな中、「全員再契約説」について所属事務所がコメントした。

8月12日、ZEROBASEONEの所属事務所WAKEONEは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「WAKEONEはZEROBASEONEの潜在能力と成長可能性を高く評価している」とした上で、「これに伴い、今年初めから各メンバーの所属事務所と、プロジェクトグループとしての活動期間延長の可否について継続的に協議してきた」と明らかにした。

これに先立ち、ある現地メディアは、ZEROBASEONEが一部の所属事務所、メンバーと活動延長に合意したと報道。現在は詳細を調整中で、近く協議を終えて活動延長を正式に発表する予定だと報じていた。

ただし、WAKEONEは「今年初めからグループ活動延長の可否について話し合っている」と述べるにとどまり、慎重な姿勢を示している。

ZEROBASEONEは2023年のオーディション番組『BOYS PLANET』（Mnet）発のプロジェクトグループ。活動期間は2年6カ月が予定されており、2026年1月までとなっている。

◇ZEROBASEONEとは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE（ZB1）」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。