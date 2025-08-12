¡ÈÀÄ¤¤±ÕÂÎ¡É¤ò¤Þ¤¯Ææ¤ÎÃË¡Ä¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÉÔ»×µÄÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡Ö¤¦¤ï¤Ã! ¤Ã¤Æ¡×
¡È²øÃÌ·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤¬6Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿²øÃÌ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½ñÀÒ¤òº£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª
¡û¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È¸å¤Ë¡Ö¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡È¤Û¤É¤¤¤¤ÉÝ¤¤ÏÃ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¹¥°æ¡£¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È¸å¡¢Èè¤ì¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ÊÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¤±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó! ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ÇÁç´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤! ´í¤Ê¤¤! ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬¡È¤Þ¤¿¿²¤Æ!¡É¤Ã¤ÆËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Ì´¤Ï³Ð¤á¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¶âÇû¤ê¤¬²ò¤±¤Ø¤ó¡£¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ï¤Ã! ¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÇú¾Ð¡£¹¥°æ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤¦¤ï¤Ã! ¤ÎÁ°¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤¦¤ï¤Ã! ¤Ã¤ÆÆ±¤¸µ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢3¿Í¤È¤â¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¡ÈÀÄ¤Î¡Ä¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÀÄ¤Î¤ä¤Ä¸«¤¿?¡É¡ÈÀÄ¤Î±ÕÂÎ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö(ÃË¤Î»Ò¤¬)¡È²¶¤ÏÀÄ¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¿¡É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö3¿Í¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Æ±Áë²ñ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÑ¤Ê¤Î¸«¤¿¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤äÌÑÁÛ²ò¼á¡¢ºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï51Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï9,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
