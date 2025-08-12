

ロイヤルパークホテル高松 提供

増加するインバウンド（訪日外国人観光客）のニーズに応えようと、高松市のロイヤルパークホテル高松が24時間対応の外貨両替機を導入しました。

導入した外貨両替機「Simple Exchange」は、24時間365日いつでも利用可能、英語・中国語・韓国語など15言語（14通貨）に対応します。ホテルのロビーに設置され、パスポート不要、タッチレス操作でスムーズに利用できます。

全国的にインバウンドが増えていますが、ロイヤルパークホテル高松でも2024年の外国人宿泊客の比率（ピーク時）が前年比で28％増えて48％になりました。2025年も30％～40％で推移しています。そして「現地で円への両替が難しい」「夜間や休日に営業している両替所が見つからない」という声が寄せられていました。

チェックイン後や深夜にホテルに到着後、「すぐ両替できる」という利便性は外国人宿泊客の安心感の向上につながります。今後も観光需要が伸びると想定され、8月1日開幕の瀬戸内国際芸術祭夏会期に合わせて、外貨両替機を導入しました。

海外旅行などで手元に残っている外貨を日本円に替えたいと、日本人から両替レートの問い合わせもあるそうです。