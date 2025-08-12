「ラヴィット！」初出演の美人女優、母親が五輪メダリスト プロフィールにスタジオ＆視聴者驚き
【モデルプレス＝2025/08/12】8月12日、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）が放送された。ゲスト出演した女優がのプロフィールに驚きの声が上がる場面があった。
【写真】「ラヴィット！」出演美人女優のメダリスト母
この日、番組に登場したのは、女優の宮下結衣。緊張した様子で登場すると、「実は宮下さんのお母様はシンクロナイズドスイミング日本代表のオリンピアン・小谷実可子さん」と紹介され、スタジオからは驚きの声が。MCを務めている麒麟の川島明は「我々世代のスター」と宮下の母である女子アーティスティックスイミング選手でメダリストの小谷実可子について語っていた。
そんな宮下は、この日がバラエティー番組初出演。「初バラエティーで始めての生放送でとっても緊張しているんですけど、実は今日19歳の誕生日なんです」と打ち明け、スタジオからは祝福の声が寄せられていた。
2この放送を受け、視聴者からは「小谷実可子さんそっくり」「びっくり」「小谷実可子さんの娘さんが女優だとは！」と驚きの声が寄せられている。
宮下は2006年8月12日生まれ、東京都出身。TBS日曜劇場「ラストマン」第4話（2023年）、MBS系ドラマ「君となら恋をしてみても」（2023年）、日本テレビ系ドラマ「なんで私が神説教」（2025年）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴィット！」出演美人女優のメダリスト母
◆「ラヴィット！」出演女優、母親の経歴に驚きの声
この日、番組に登場したのは、女優の宮下結衣。緊張した様子で登場すると、「実は宮下さんのお母様はシンクロナイズドスイミング日本代表のオリンピアン・小谷実可子さん」と紹介され、スタジオからは驚きの声が。MCを務めている麒麟の川島明は「我々世代のスター」と宮下の母である女子アーティスティックスイミング選手でメダリストの小谷実可子について語っていた。
2この放送を受け、視聴者からは「小谷実可子さんそっくり」「びっくり」「小谷実可子さんの娘さんが女優だとは！」と驚きの声が寄せられている。
宮下は2006年8月12日生まれ、東京都出身。TBS日曜劇場「ラストマン」第4話（2023年）、MBS系ドラマ「君となら恋をしてみても」（2023年）、日本テレビ系ドラマ「なんで私が神説教」（2025年）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】