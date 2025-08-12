瀬戸朝香「娘にも身長抜かれる」子供達との3ショット公開「みんな背高い」「かっこいい親子」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の瀬戸朝香が8月12日、自身のInstagramを更新。夏休み中に帰国した子供達との久米島旅行での3ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】瀬戸朝香、長身スタイルの親子3ショット
瀬戸は「夏休み 帰国した子供達との時間… 一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」とイギリス留学から一時帰国中の長男と長女との貴重な時間を大切にしていることを投稿。「やばっ！ 娘にも身長抜かれるかな」と娘の成長ぶりに驚きの様子を見せ、美しい夕焼けを背景に後ろ姿の子供達との写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「みんな背高い」「かっこいい親子」「素敵な親子時間」「素晴らしい写真」「仲良し家族」「夕焼けが綺麗」「微笑ましいです」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚。2010年3月に第1子となる長男を、2013年11月に第2子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】瀬戸朝香、長身スタイルの親子3ショット
◆瀬戸朝香、帰国した子供との親子3ショット披露
瀬戸は「夏休み 帰国した子供達との時間… 一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」とイギリス留学から一時帰国中の長男と長女との貴重な時間を大切にしていることを投稿。「やばっ！ 娘にも身長抜かれるかな」と娘の成長ぶりに驚きの様子を見せ、美しい夕焼けを背景に後ろ姿の子供達との写真を載せている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚。2010年3月に第1子となる長男を、2013年11月に第2子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】