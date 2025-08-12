◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

ツアー通算２３勝の３９歳・横峯さくら（エプソン）が通算５アンダーで９位に入り、３年ぶりにトップ１０入りを果たした。

第１ラウンド（Ｒ）は１４番でチップイン、１６番で８メートルを沈めてバーディー奪取。ボギーなしで今季自己ベストの６９で首位と１打差の３位発進した。アップダウンもあってグリーンは小さく、連日の激しい雨風に見舞われた難コースで第２Ｒ、第３Ｒは７１と粘りのゴルフを見せ、２位に入った２２年大会以来となるトップ１０入りを決めた。

「最悪ですね」―。前週まで出場１８戦のうち１４戦で予選落ちし、最高３６位と低迷していた今季を、横峯は苦笑しながらそう評した。

復調のきっかけは、試合がなかった前週。夫でキャディーの森川陽太郎さんから「ゴルフに関する権限を全部くれたら、絶対に結果を出すよ」と言われた。試合までのスケジュール管理やスイング、試合中の食事、クラブセッティングやトレーニングなど、全てを夫に一任する決断をした。

１４年に結婚後、メンタルトレーナーの肩書きを持ち、キャディーを務める森川さんから助言を受けながらプレーしてきた。だが、なかなか成績が伴わない中で、そのパワーバランスを変えた。

「私が７で、夫が３のバランスでやっていたけど、それを１０―０に変えて夫が権限を持つ感じにした。（自分は）イエスマンじゃないけど、そういうイメージ。私がチームを引っ張ってきて、これだけ成績が出ていないのはチームの一番上が悪い。それを夫に変えて、成績が悪ければ夫が責任を取る。それくらい、１０―０です」

開幕２日前の６日。「私より私のスイングを理解してる」と信頼する夫からの指導で劇的に変わった。

フェードが持ち球の横峯は「上位で戦うならドローが必要」と悩んでいた中、森川さんが知人から聞いたドローの打ち方をかみ砕いて、分かりやすく伝えてくれた。プロアマ戦後の練習場。ボールの位置などポイントを修正すると「ずっと打ちたいのに打てなかったドローが、急に打てるようになった」と声を弾ませた。

プロ２２年目。国内で２３勝を重ね、０９年に賞金女王に輝くなど輝かしいキャリアを誇る中で、夫とはいえ、本格的なゴルフ経験はない人に“全権”を託すのは、なかなかできることではない。ラウンド中に夫に意見を言いたくなる時があっても「あれ？っと思っちゃダメ。私が出しゃばって言っちゃったなという時は夫に謝る」。何かを変えたい―。その強い一心での決断だったように映った。

ドローが打てるようになったことで「飛距離は５ヤードくらい伸びた。キャリーは２４０ヤードくらい」と横峯。１２月に迎える４０歳を前に、さらに飛距離を伸ばし、スコアにつなげられる姿には、並大抵ではない強さを感じる。「そこを見つけてくれたのも夫。７―３で私は夫の話を聞いてたと思ってたけど、それじゃダメだとなって１０―０に変えた。ドローを打てるようになって、しっかり振れるようになった」と感謝する。

１０〜２０代の若手が台頭する中、３９歳のベテランが第一線で存在感を発揮。その原動力になっているのは、夫や２１年に出産した男児の存在がある。「子どもを産んでも優勝したい。応援してくださる方に恩返ししたい。優勝して夫と息子と３人で優勝カップを持って写真を撮りたい。それが一番のモチベーションです」。家族とともに、まだまだ進化する横峯のプレーに注目したい。（ゴルフ担当・星野浩司）