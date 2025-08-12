元保護犬が大きな幸せを掴んだ軌跡が、TikTokアカウント「kyoro_shiba」に紹介されました。初めてのワンコに真摯に愛情を注ぎ続けるとキラキラの笑顔を見せてくれるように…！ワンコの驚きの変化には「とっても素敵な笑顔」「良かったね」「かわいい」といった声が寄せられています。

【動画：犬を飼ったことがない家庭に『ガリガリの保護犬』がやってきたら…戸惑いながら『幸せを掴む軌跡』】

元保護犬の柴犬「キョロスケ」くん

TikTokアカウント「kyoro_shiba」に投稿されたのは、元保護犬である柴犬「キョロスケ」くんが幸せを掴んだストーリー。

初めて出会ったときはガリガリに痩せており、被毛の状態も悪く尻尾も紐のように細かったそう。それでも手を差し出すと撫でてほしくて近寄ってくるとっても愛らしいワンコでした。

何度か触れ合い正式に『ウチの子』になったというキョロスケくん。犬を飼ったことがなかった投稿主さん家族の元に可愛い天使がやってきました…！

キラキラのかわいい笑顔♡

一緒にたくさんの初めてを経験し、たくさんの時間を過ごすうちにキョロスケくんのさまざまな一面が垣間見えるようになったそう。人懐っこく腕の中で眠る甘えん坊さんかと思いきや、おかしな寝姿で笑わせてくれることも。

初めてのワンコとの暮らしに、投稿主さんもきっと不安や心配は尽きなかったでしょう。それでもたっぷりの愛情はキョロスケくんに伝わり、愛されているという幸福感から心を開いてくれたのだと思います。

幸せな姿に涙…

こんなにも走るのが速いこと、マーキング命なこと、お散歩しているだけで声を掛けられること…キョロスケくんとの暮らしは、たくさんの発見と日々の生活に彩りを加えてくれました。

『みんな君が大好きで世界一大切です』この言葉に投稿主さんの愛が詰まっています。キョロスケくんの過去は分かりませんが、世界一幸せなワンコであるといってもいいでしょう♡

実はキョロスケくんの現在のおうちは虹の向こうです。他のワンコと楽しそうに駆け回っているかもしれませんね！そしてお空の上から投稿主さんご家族を優しく見守ってくれていることでしょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kyoro_shiba」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております