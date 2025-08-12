X（旧Twitter）で話題になっているのは、新しく施術したネイルを撮影する光景。想定外だったまさかの『背景の正体』をとらえたその光景は記事執筆時点で241万回を超えて表示されており、9.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：女性が『お気に入りのネイル』を撮影→背景に選ばれたのは…想定外だった『まさかの正体』】

ネイルの写真を撮る女性

Xアカウント『@yukimi_shiba』に投稿されたのは、新しいネイルを披露するための撮影の裏側。

この日、新しくした素敵なネイルを撮影していた投稿者さん。

ネイルをより映えさせているのは、高級感あふれるふわふわで真っ白の背景。何か素敵なマットなどを敷いて撮影しているのかと思いきや…。その背景の正体が話題になっているのです。

想定外だった『ちょうど良い光景』に反響

その素敵な背景の正体は、マットでもなんでもなく…愛犬の柴犬「ゆきみ」ちゃん。どうやら投稿者さんは、ゆきみちゃんの素敵なふわふわのお腹を借りて、ネイル写真を撮影されていた模様。

どんなマットよりも高級感、モフモフ感にあふれたゆきみちゃんの白い毛並みは、ネイルの写真に『ちょうど良い』のだとか。

写真撮影に付き合うのもすっかり慣れっこなのか、『好きにしておくれ…』とばかりに全く動じないゆきみちゃんの様子も相まって、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ネイルみせあるある！」「私も同じですｗ」「ムートンラグかと思った」「めちゃくちゃ高級感ありますね」「本当にちょうど良い」「どっちも可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

ふわふわモチモチの女の子♡

2020年4月26日生まれのゆきみちゃんは、ふわふわでモチモチの美貌の持ち主。とっても表情豊かで甘えん坊なお姿は、あまりにも愛くるしいもの。

お出かけで見せる笑顔の可愛さ、尊さには定評があります。

投稿者さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすゆきみちゃんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やし、そして笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yukimi_shiba」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。