2025年8月8日、週末キャンプチャンネル。が自身のYouTubeチャンネルを更新。夏でも快適にソロキャンプを楽しむ様子を公開した。

週末キャンプチャンネル。は、タレントのたにりかがソロキャンプを楽しむ動画を投稿しているチャンネル。豪快な食べっぷり・飲みっぷり、元気をもらえる笑顔、時折見せる愛すべきポンコツっぷりなどが人気で、2025年8月時点で登録者数は14.4万人を突破している。

今回アップされた「【女ひとり】真夏テント内38℃→21℃！家より涼しいソロキャンプの秘密教えます。」は8月1日にアップされた「【鉄道の旅】※正直教えたくない場所へ、ローカル線で行くソロキャンプ【関東鉄道常総線】」の後編。電車とタクシーを乗り継いで茨城県のキャンプ場に到着し、屋根とスポットクーラーが付いているサイトにテントを設営したりか。夜のキャンプ飯として魚を焼く予定だったが、なんと網を忘れてしまい、売店に探しに行く。しかし、かなり大きな網しかなかったため、バーベキュー串に魚を刺して焼くことにしていた。

サイトに戻って一休みすると、まずはキャンプ場の施設紹介。十分な施設が整っているだけでなく、夏でも快適にキャンプができそうな屋根＆スポットクーラー付きサイトとゴミ処理代を合わせて5250円と、かなりお得にキャンプが楽しめそうだ。サイトに戻ると夜のキャンプ飯の準備をスタート。お米を炊いている間に、カマスを焼いていく。バーベキュー串を刺そうとするも、なかなか串が刺さらない。というのも、串の先端についていた怪我防止のカバーを外し忘れていたそう。またもやりかの天然ポンコツっぷりが発揮されており、微笑ましい気持ちになった。なんとか串を通して火にかけていくが、焼いている途中で身が崩れて串が外れ、焚き火の中に魚がダイブしてしまっていた。それでもアルミホイルなどを駆使して焼き上げ、ご飯と一緒にパクリ。「美味しい！」と幸せそうに食べつつ、レモンサワーで流し込んでいった。

食事を楽しんでいると、いつの間にかシャワーの利用可能時間が過ぎてしまう。仕方なくそのままテントで就寝。スポットクーラーのおかげで、快適に寝ることができたようだった。ご機嫌に起床すると朝ご飯としてカップラーメンを食べ、撤収をして動画を終えていた。

そんな同動画には「キャンプ場にクーラーってこの暑い時期にはもう最高の設備だと思います」、「なんて素晴らしいキャンプ場なんでしょう」、「今日も癒し動画ありがとうございました！」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）