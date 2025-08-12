TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第17話 「Have a nice flight」のあらすじと場面カット、JCC編入試験編ビジュアルが公開された。

原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。第1クールは、坂本たちが、謎の人物“X（スラー）”が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。

第17話では、✕（スラー）たちの襲撃によって、壊滅状態となった殺連関東支部。✕たちは、規格外な強さの篁を前に一時撤退するも、すでに新たな計画に向けて動き出していた。一方、坂本はずっと追っていた✕の正体が、JCC時代の同期・有月であることを知り、衝撃を受ける。さらなる手がかりを求め、豹の助言でJCCのデータバンクを探ることに。早速、坂本はJCCの編入試験を受ける為、シンとともに飛行機へと乗り込んだ。

また、第17話「Have a nice flight」（8月18日放送）からは、JCC編入試験編がスタート。殺連関東支部を壊滅状態に追い込むも一時撤退した✕の正体がJCC時代の同期・有月であることを知った坂本たち。手掛かりを求め、JCCの編入試験に臨むべくシンとともに飛行機へと乗り込む。日常×非日常の殺し屋ノンストップ・アクションの新たなカウントダウンが始まる。

JCC編入試験編のビジュアルでは、大空を舞う坂本太郎、シンをはじめ、一緒にJCC編入試験に挑む受験生の勢羽真冬、赤尾晶、虎丸尚、加耳丈一郎、軟柔、そしてORDER兼映画監督の京の姿が収められている。

JCC編入試験編SP予告も公開された。✕の手掛かりを求め、JCCに生徒として潜入しようとするシンと坂本。殺し屋スキルを磨いてきた超個性的な受験生たちと相対しながらも無事に試験を突破することができるのか。試験の追加メンバーである虎丸、加耳、軟柔の映像も初公開された。

JCC編入試験に推薦組として途中から参加する、殺し屋時代の坂本を“推し”として神格化している虎丸尚（とらまるなお）を金元寿子が、極度の人見知りで聴覚が異常に優れている加耳丈一郎（かじじょういちろう）を前野智昭が、特徴的なゴーグルを身につけ、無言を貫く謎の多い存在の軟柔（しなや）を橘龍丸がそれぞれ演じます。新キャスト3名からはコメントが到着した。

コメント金元寿子（虎丸尚役）

とても好きな作品なので、虎丸尚の声として出演させていただけて嬉しかったです。推しへの崇拝心が高く、その熱量を抱えたまま感情があっちこっちとテンポよく爆発していくので、置いていかれないように演じる際は気合いが入りました！虎丸の坂本愛を、アニメでも堪能していただけたら幸いです！

前野智昭（加耳丈一郎役）

加耳丈一郎のCVを担当させていただきます前野です。クールな性格かと思いきや極度の人見知りで、とても共感を覚えるキャラクターです。我々声優は「ハキハキとしっかり伝える」という基礎的なことを無意識に実践していますが、加耳を演じる上ではそのほぼ真逆を意識し、彼の個性をしっかりお届けできるよう気合いを入れてアフレコに臨んでいます。アニメでの彼の活躍もぜひ楽しみにお待ちいただけたら幸いです。

橘龍丸（軟柔役）

この度、軟柔役を演じさせていただきました橘龍丸と申します。『SAKAMOTO DAYS』に出演できてとても光栄です！収録現場に行くのが本当に楽しみでした！ 彼のことを語ろうと思うとネタバレになってしまうので、わたしから言えるのは「いろんな意味で気がついたら終わってました！」ということです。一生懸命演じさせていただきましたので、引き続き『SAKAMOTO DAYS』の応援のほどよろしくお願いします！