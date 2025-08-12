日向坂46が9月17日にリリースする15thシングル『お願いバッハ！』より、新ビジュアルが公開された。

（関連：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46、新期生と迎える夏 ツアーで問われるパフォーマンス力、大舞台で何を残せるか？）

今作は、二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品ぶりのWセンターを採用。6thシングルぶり2度目の表題曲センターとなる金村美玖と、8度目の表題曲センターとなる小坂菜緒がWセンターを務める。

レギュラー番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）内のインタビューで、金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、（小坂といつかWセンターが）できるのかなと想像したりもしていたので感慨深い」と語り、小坂は「これから日向坂46の新たなる未来に向かって進んでいく15枚目シングルになると思いますので二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように精一杯頑張って活動していきたいと思います」と意気込みを語った。

なお日向坂46は、一期生が全員卒業し、二期生～五期生までの新生日向坂46として初となる全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）