“ゴーオンブルー”片岡信和、『モーニングショー』で変身ポーズを生披露「ズバリ正解！」 『ゴジュウジャー』百夜陸王に親近感
俳優で天気予報士の片岡信和が12日放送のテレビ朝日の朝の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金 前8：00〜）に生出演。まさかの変身姿を披露した。
【写真あり】生放送でゴーオンブルーに変身した片岡信和 決めポーズで「ズバリ正解！」
羽鳥慎一キャスターから「片岡さん！」と呼びかけられるとテレビ朝日の屋上にいたのは『炎神戦隊ゴーオンジャー』（2008）の香坂連／ゴーオンブルーだった。テロップも香坂連（片岡信和）となっており「羽鳥さん、おはようございます。いや、はじめましてと言った方がよいかもしれません。私、2008年に地球を守っていた『ズバリ正解！ゴーオンブルー!!』です」と名乗りを披露していた。
「すごい！それでやっていたんですか？」と羽鳥キャスターも興奮で、片岡は「今もサイズは変わりません。何を隠そう2008年は僕が地球を守っていたんですよ」とにっこり。羽鳥キャスターは「ありがとうございました」と感謝すると、片岡は「礼には及びませんよ」とさわやかに返していた。
1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』（27日まで、会場は東京ドームシティ プリズムホール）のPRのためで、自身のアクリルスタンドなども披露。片岡は「32代目のブルーなんです。地球を守るのは当然のことをしたまでで誇ることではありません」とアピールし、「片岡さん、すごい人だったんですね」と驚いていた。
さらに『仮面ライダーガヴ』と『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』の映画の2本立て映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』もPR。『ゴジュウジャー』で鈴木秀脩が演じている百夜陸王／ゴジュウレオンについて「ブルーくんが僕と共通点が多いんですよ。青いだけでなく、ライオンの気持ちも宿している。言ってしまえば僕の後輩。僕ちゃんが忙しいから彼には頑張ってもらいたいんだけど求められたら、いつでも助太刀する気持ちでいるっすよ！」と一言。最後は「レッツゴーオン！」と変身ポーズも披露していた。
