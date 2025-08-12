2025年8月9日（土）、10日（日）、11日（月・祝）の3日間、＜LuckyFes’25＞が無事に終演を迎えた。

オープニングアクトも含め全108組のアーティストが登場、それぞれにとびっきりの笑顔と最高の思い出を届けてくれた3日間となった。

とにかく最高のフェス日和だった。ひたちなか海浜公演は、初日9日は雲間から太陽が覗く好天だったが、気温は31度止まりで常に心地よい風が吹き、無駄に体力が失われることもない。10日と11日は雨天という天気予報だったものの、蓋を開ければ曇天のまま数時間に一度チラホラと小雨がちらつく程度で、むしろ火照った身体を冷ましてくれる、まるでご褒美のような天然の恵みだった。

終始心地よい風が吹き、曇天のため厳しい日差しは皆無という奇跡的なコンディションだったが、ORANGE RANGEが「イケナイ太陽」を演奏したときだけ、いきなり日差しが降り注ぐというミラクルな瞬間も訪れた。

公式からの発表によると初日9日は38,500人、10日が20,500人、そして11日は22,500人の入場数となり計81,500人のフレンズが集結、郷ひろみのパフォーマンスのあとに登場してきた総合司会を務めたオズワルドから、来年もまた＜LuckyFes’26＞が開催されることが正式にアナウンスされた。

フレンズたちは、まさに老若男女、友達連れもいれば恋人同士、若い夫婦、小さなお子さんを連れた家族、3世代に及ぶファミリー層…と、まさにダイバーシティーな顔ぶれとなっていた。音楽の楽しみ方も同様で、最前線で拳を上げるフレンズもいれば、遠くの芝に寝転んで心地よい風とともに流れてくる音楽に身を寄せている人もいる。音楽の楽しみ方も、その場の空気の受け取り方も、時間の使い方も全くの自由だ。ただただ心地よく、音楽と食とアートを楽しむという、夢の世界のような多幸感が広がってる…LuckyFesはひたちなか海浜公演をそんな桃源郷に塗り替えていた。

2026年もここ、ひたちなか海浜公演で＜LuckyFes’26＞が開催される。さらに多幸感を増して、ホスピタリティを向上させ、もっともっと多面的であらゆる世代に楽しんでもらう唯一無二のエスティバルへの成長し続けていく、それが＜LuckyFes＞だ。来年もまたひたちなか海浜公演で逢いましょう。

文◎烏丸哲也（BARKS）