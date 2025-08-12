『ビジャレアル対バルセロナ』のラ・リーガ第17節はアメリカ開催へ…RFEFが変更を承認

スペインサッカー連盟（RFEF）は11日、2025−26シーズンの『ラ・リーガ第17節 ビジャレアルvsバルセロナ』の試合開催地に関して、アメリカ・マイアミへと変更することを承認したことを発表した。



今回の発表によると、11日の理事会において、RFEFは、両クラブから提出された『ラ・リーガ第17節の開催地変更』の申請を承認したとのことだ。今年12月第3週に組まれた同カードは当初、ビジャレアルの本拠地『エスタディオ・デ・ラ・セラミカ』での開催が予定されていたが、アメリカ・マイアミの『ハードロック・スタジアム』へと戦いの舞台を移すことに。今後、欧州サッカー連盟（UEFA）ならびに国際サッカー連盟（FIFA）からの承認が得られ次第、正式に決定となる。



なおスペイン紙『マルカ』によると、アメリカ開催を希望したのは、ラ・リーガ側だと伝えている。