Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹­ÈÏ°Ï¤Ç·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢Æ»Ï©¤¬Ä¹¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ­¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ­3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Öº£Êø¤ì¤¿½ê¤Ï¡¢ÄÀ²¼¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¾åÅÉ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÂÎ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆü¾ï¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤Î2ÇÜ¶á¤¤µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ5¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë°ú¤­Â³¤­ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£