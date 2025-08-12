ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤ÇÆ»Ï©´ÙË×¤·¼Ö¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî 3¿Í½Å·Ú½ý¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«Â³¤¯ ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü
Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ç·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢Æ»Ï©¤¬Ä¹¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Öº£Êø¤ì¤¿½ê¤Ï¡¢ÄÀ²¼¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¾åÅÉ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÂÎ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆü¾ï¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤Î2ÇÜ¶á¤¤µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ5¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë°ú¤Â³¤ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
