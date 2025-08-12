¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬²æ¤¬Êª´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤·¤ó¤É¤¤¡×¥¬¡¼¥·¡¼»á¡¢°ìÉô¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¶ì¸À
¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤È¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î°ìÉô¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢°ìÉô¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿·ï¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥¯¥ÓÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢²æ¤¬Êª´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤â°ì½ï¡£¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¸«¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡£¼«Ê¬¤Ï±ø¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢¹â¤ß¤Î¸«Êª·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«Êª¤·¤È¤±¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤ª¤â¤¦¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤È½Ò¤Ù¤¿¡£