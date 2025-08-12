フリーアナウンサー小川彩佳（40）が11日、メインキャスターを務めるTBS系報道番組「news23」（月〜木午後11時など）に出演。ゲストのコメンテーターとともに、今年1月に複数の野球部員が起こした暴力事案を端緒とし、今夏の甲子園大会の初戦突破後に出場辞退を発表した広陵（広島）について私見を述べた。

番組では、今年1月に複数の野球部員が起こした暴力事案を端緒とした問題で、初戦勝利後に同校の堀正和校長が会見し辞退を発表したことを報道。SNS上で新たな暴力事案もあったとされたことや、辞退の一因に野球部寮への「爆破予告」、同校生徒の登下校の際の誹謗（ひぼう）中傷があったことにも触れた。

小川は「大会中の辞退ということになってしまいましたけれども…もっと適切な対応のチャンスがなかったのか、と考えてしまいます」とコメンテーターの東大の斎藤幸平准教授に話題を振った。

今回の事案について、斎藤氏が「（被害生徒が）転校とか、相当酷いことが起きている」と語ると、小川は「そうですね」と悲痛な声をあげて同調。さらにSNS上で、被害者の保護者のものとされる投稿が注目されたことや、新たな暴力事案もあったとされたことなどについて、小川は「こうしていろいろ見えてきてしまったわけですからね。真偽不明の情報もSNS上にたくさんありますけど、第三者委員会の結果というのも見ていく必要があると思います」と語った。