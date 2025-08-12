共働き夫婦ですが、子どもを「私立大学」に通わせるには“奨学金なし”では無理!? 世帯年収800万円でも足りない？

私立大学の学費はどれくらい？ 年収800万円世帯の負担感

私立大学の学費は、学部や学科によって異なりますが、文部科学省「令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員1人当たり）の調査」によると、初年度の学生納付金は文系で年間約128万円、理系では約161万円とされています。これは授業料、施設設備費、入学料、実験実習料、その他費用の合計金額です。

2年目以降は、授業料と施設設備費のみで計算した場合でも、文系で約97万円、理系なら約130万円かかるため、総費用はさらに高くなることも想定しておきましょう。

世帯年収800万円の家庭では、税金や社会保険料などを差し引いた手取りの目安は約600万～680万円です。そこから生活費や住宅ローン、車の維持費などを支払うと、教育費に年間100万円以上を確保するのは決して容易ではありません。特に下宿や一人暮らしを伴う場合は、生活費が月10万円以上かかることもあるため、さらに負担が増します。



給付型奨学金は年収800万円で使えるのか？

返済不要の「給付型奨学金」は魅力的ですが、利用できるかどうかは世帯年収に左右されます。日本学生支援機構（JASSO）の基準では、4人世帯での目安は年収約380万円未満です。そのため、年収800万円では原則として対象外です。

ただし、例外もあります。たとえば、子どもが3人以上いる「多子世帯」や、住民税非課税世帯の一部は対象基準が緩和されます。さらに、一部の大学や自治体独自の給付型奨学金は年収基準が異なり、800万円台でも申請可能なケースもあります。したがって、「うちは無理」と決めつける前に、各制度を確認することが大切です。



奨学金なしで進学するための現実的な準備方法

給付型奨学金が使えない場合でも、進学費用をまかなう方法はいくつかあります。

まず大切なのは早めの貯蓄です。たとえば、子どもが生まれてから毎月2万円ずつ18年間積み立てると、単純計算で約430万円になります。学資保険を活用すれば、保険としての保障と貯蓄を同時に確保できます。

次に教育ローンの活用です。日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は、年収800万円でも条件を満たせば利用できます。固定金利で返済計画が立てやすい点もメリットです。

また、貸与型奨学金（第二種）を活用し、一部を借りて残りを貯蓄で補う方法もあります。全額を借りるのではなく、一部を計画的に利用することで、卒業後の返済負担を軽減できます。



まとめ

年収800万円の世帯では、私立大学進学費用を全額自己負担するのは簡単ではありません。しかし、早めの貯蓄や制度の活用、教育ローンの利用などを組み合わせれば、「奨学金なし」も現実的な選択肢になります。

進学資金は、一度に準備しようとすると大きな負担になりますが、計画的に備えれば実現可能です。制度は年度ごとに変更される場合があるため、日本学生支援機構や自治体、大学の公式サイトで最新情報を確認し、家庭に合った方法を選びましょう。早めの行動が、子どもの希望をかなえる第一歩となります。



出典

文部科学省 令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員1人当たり）の調査結果について

独立行政法人日本学生支援機構 進学前（予約採用）の給付奨学金の家計基準

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー