子どもの素直な言葉を聞くと微笑ましく癒されることが多いはず。しかし時には素直さが裏目に出て、反応に困ってしまうこともあるでしょう。そんな子どもの言葉への戸惑いを描いた作品『次女のお友達の話』（作：ごぼふくさん）がSNS上で注目を集めています。



【漫画】母をかばってくれた娘ちゃんの言葉とは？

いつものように、ごぼふくさんは次女ちゃんと一緒に保育園に向かいます。園に到着して「おはよー」と元気にあいさつをすると、すでに登園していた次女ちゃんの友達のP子ちゃんが、突然ごぼふくさんの顔を指差して「眉毛がヘン！」と大きな声で言い放ちました。



その言葉を聞いたごぼふくさんは、確かに最近お手入れを怠っていたことを自覚します。しかし幼い子どもから突然投げかけられた率直すぎる指摘に、頭の中は真っ白になってしまうのでした。どう対応しようかとアレコレ考えていると、すかさず次女ちゃんが「変じゃないよぉっ」とごぼふくさんを守ろうと反撃します。



さらに次女ちゃんはP子ちゃんに向かって「P子ちゃんはかわいいんだから、かわいい言葉を使おうよ！」とニコニコ笑顔で言うのでした。この言葉は、以前ごぼふくさんが見た映画の感動的なセリフを参考に、普段から子どもたちに教えていた「優しい言葉を使おうね」という教えです。



するとP子ちゃんは、一生懸命ごぼふくさんの可愛いところを探して伝えはじめます。次女ちゃんも一緒になって素敵なところを見つけて褒めはじめ、気がつくと朝から子どもたちに褒められまくりになるごぼふくさんでした。同作について作者のごぼふくさんに詳しく話を聞きました。



作者が語る、次女ちゃんの素顔

-同作で描かれた当時の様子を教えてください。



次女は長女をよく見ていて、早くお姉さんになりたいと思っていたのでしょう。いきなり褒められてびっくりしました。



-同作を描いたきっかけは何ですか？



読者との温かいつながりを大切にし、喜びを共有したいという想いから漫画を描いています。この出来事もあまりに印象的だったのでシェアしたいと思って描きました。



-描く上でのこだわりを教えてください



こだわって描いているのは表情かもしれません。語彙力が少ないので、顔で表現出来るように鏡で変顔しています。(笑)あとはただ、楽しく描いています。誰かがフッと笑顔になってくれればうれしいです。



（海川 まこと／漫画収集家）