近年、夏のレジャースポットとして人気が高まっている「ナイトプール」ですが、どんな魅力があり、どういった目的で訪れる人が多いのでしょうか。株式会社アイベック（福岡市中央区）が、同社が運営する出会い・恋愛マッチングアプリサービス『ハッピーメール』にて実施した「ナイトプール」に関する調査によると、8割以上の人が「ナイトプールに行ってよかった」と感じていることがわかりました。



【調査結果】男性と全然違う！「行ってよかった」女性の理由

調査は、全国の20〜30代の男女各100人ずつ、計200人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



まず、「ナイトプールに行った経験」について尋ねたところ、男性は約6割、女性は約4割が「行ったことがある」と回答し、ナイトプールは一部の限られた人が行くスポットではなく、さまざまな人が訪れている場所だということがわかりました。



また、「ナイトプールに行ってよかったと思う」と回答した人のうち、男性の約9割、女性は約8割が「行ってよかったと思う」と回答。その理由として、男性は「異性との出会いがあった」、女性は「SNS映えする写真が撮れた」という回答がいずれも約5割を占めて最多となり、男女で異なる傾向が見られました。



ナイトプールは、施設によってアルコールを提供しているところもあり、開放的な気分になりやすいことや、美しくライトアップされているので、幻想的なSNS映えする写真が撮りやすいことが「行ってよかった」と思う理由のようです。



一方で、「ナイトプールを楽しめなかった」と答えた人にもその理由を聞いたところ、男性は「雰囲気が自分に合わなかった」、女性では「出会い目的の人ばかりだった」という回答が最多となりました。



同社は「プールの混雑具合や客層によっては、自分に合わなくて楽しめないこともあるので、事前に施設の雰囲気を調べたり、出会いに興味がない女性は、女性客や家族連れが多いナイトプールを選んで行くのも一つの手でしょうとコメントしています。



最後に、「ナイトプールでの出会い」について聞いたところ、男性は約6割、女性は約5割の人が「出会いがあった」と回答し、夏の思い出を作るのにおすすめのスポットであることがうかがえる結果となりました。