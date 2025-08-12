はんにゃ川島の元妻・菜月さん、10歳長女＆5歳長男の手作りごはんを公開「めっっっちゃ美味しかったよ！」
お笑いコンビ・はんにゃ川島章良（43）の元妻でブロガーの川島菜月さんが11日、自身のブログを更新。10歳の長女と5歳の長男が主導して作った“朝昼兼用ごはん”を披露し、ファンから「お見事」「星3つ！」などの反響が寄せられている。
【写真】10歳長女＆5歳長男の料理中のショットを公開した菜月さん
ブログでは「今日の朝昼兼用ごはんは…子供たちプロデュースです！」と紹介。冷蔵庫の食材だけで完成させたメニューのメインは、長女がTikTokで見つけたレシピを参考に作った“チーズ入り焼きおにぎり”。ご飯に醤油を混ぜ、さけるチーズを包んで長男がごま油で焼き上げた。菜月さんは「温度調節は教えたけど、こんなに上手に焼けるとは」と感心し、「娘が『ママ好きそう』と作ってくれたよ。めっっっちゃ美味しかったよ！」と感激をつづった。
そのほかにも“きのこバター醤油”や“ウインナー玉子”など子どもたちの好物も並び、見た目も華やか。「チャンジャやキムチ、そぼろをのせてもオシャ可愛くなる」とアレンジ案も提案し、「米、しょうゆ、さけるチーズ、ごま油があればできます！今夜の晩ごはんにどうですか？」と主婦層へ呼びかけた。
コメント欄には「美味しそう」「上手に出来たね」「チーズ大好きな子どもたち絶対喜ぶ」などの声が集まり、「2人のクッキングこれからも楽しみにしてるよー」と温かいメッセージも寄せられている。
菜月さんは2015年に川島と結婚。長女（10）、長男（5）をもうけ、今月22日に離婚を発表している。
