宮崎県民が選んだ「住みここち（自治体）」ランキング！ 2位「宮崎市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、宮崎県居住の20歳以上の男女5820人を対象に「住みここち」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここち自治体ランキング2025＜宮崎県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、宮崎県民が選んだ「住みここち（自治体）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「市街地への近すぎない距離感。高速・空港へのアクセス、車で10分の距離感。地域に大学が数件あることも子育てしやすい。丘の上にある住宅街なので、災害目線からも良い。高すぎない、安すぎない土地価格」「閑静な住宅地で、スーパーやコンビニにも歩いていける。市立図書館や劇場、公園や池等もあり、緑の多い環境である。東西南北に道路が延びており、市街地にもすぐに出ることができる」「高速道路インターやバス停、JR九州の駅、空港などが近く交通アクセスの観点からみるとこれ以上の好条件はない。また、高台にあり南海トラフ地震による津波の心配もない」といった声が寄せられ、利便性や災害対策面が評価されました。
居住者からは「ベッドタウンのような土地柄だと思う。基本的に車移動なので15〜20分走ればそれなりのお店に行けるので満足している。最低限の施設は町内にある」「静かで海や山も近く、渋滞も少なくて道路網も整備されていて、住民の流動性が高くないので治安もいい」「自然豊かで長閑な場所なので癒やされる。地域の人も優しい人が多い」「水が美味しい。自然が豊か。食べ物が美味しい」といった声が寄せられ、自然環境や生活のしやすさが評価されました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
本記事では、宮崎県民が選んだ「住みここち（自治体）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：宮崎市／評点64.6／偏差値65.6南九州の中心都市・宮崎市は、太平洋に面した開放的な立地と、霧島連山の豊かな緑に囲まれた温暖な気候が魅力です。青島や堀切峠、フェニックス・シーガイア・リゾートといった人気の観光地も点在し、自然と観光が融合した都市として知られています。
1位：東臼杵郡門川町／評点65.6／偏差値67.7東臼杵郡門川町は、延岡市と日向市に近く、自然に囲まれながらも都市部へのアクセスに優れたベッドタウンです。町の中心には、スーパーや病院、生活に必要な施設がコンパクトにまとまっており、快適で暮らしやすい住環境が整っています。
居住者からは「ベッドタウンのような土地柄だと思う。基本的に車移動なので15〜20分走ればそれなりのお店に行けるので満足している。最低限の施設は町内にある」「静かで海や山も近く、渋滞も少なくて道路網も整備されていて、住民の流動性が高くないので治安もいい」「自然豊かで長閑な場所なので癒やされる。地域の人も優しい人が多い」「水が美味しい。自然が豊か。食べ物が美味しい」といった声が寄せられ、自然環境や生活のしやすさが評価されました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)