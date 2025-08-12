〈「いい加減にしろ！」Mr.マリックが突然、娘のほっぺたをビンタした理由とは…？ フラフラしていたLUNA（45）の人生を変えた『父と娘のある事件』〉から続く

「この間は、『TikTokで100万再生いきそう』って喜んでました。76歳でTikTokのバズりとか気にする人も、そういないと思いますよ」

Mr.マリックはなぜ40年近く、まばゆいマジシャンとして活躍し続けられるのか？ 娘であるLUNAさんから見た「父のスゴさ」を紹介。



「コラボは二度と無理」父マリックのこだわり

――LUNAさんのCDデビューが2003年。当初はマリックさんの娘であることは隠していたとか。

LUNA 親の力だとか言われたくなかったので、年間300日はクラブで企画を立てて、自分でも150本ライブをやっていました。チラシをつくって。「これ置いてください」って一軒一軒お店をまわって頭を下げる。

大変……当時は大変だと思っていないんですよね。自分の手足で開拓していかないと、私は自分の人生がうまくいかないことをずっとお父さんのせいにして、愚痴って生きていく人間になりそうだった。私の行動は全部、「私」を認めてもらうための人生なんです。

――その後、Mr.マリックの娘として『徹子の部屋』『千鳥のクセスゴ！』など多数のテレビ番組で親子共演をしてきましたよね。

LUNA 『クセスゴ！』では私が歌、お父さんがマジックという共演だったんですけど、お父さんの本気がすごすぎちゃって、マジックとのコラボは二度と無理だなと（笑）。私は“抜き”加減がカッコイイ派だけど、お父さんはとにかくきっちり。コンマ何秒で、カメラはここのこの角度でとか……。

――でも、EP『Untitled Love』のリード曲「愛でしかない (feat. 紅桜)」では共演を。「愛」がテーマなんですね。

LUNA 去年お父さんと初めてツアーを回った時に、共演用の曲（「EGO」）を作ったので、今度はお母さんに向けた曲（「ありがとうママ」）も初めてつくりました。今回の「愛でしかない」のMVでは、お父さんととんねるずの木梨憲武さんが扮する「Mr.ノリック（木梨憲武によるパロディ）」が “ダブルハンドパワー”を披露してるんですよ。36年の時を経て、まさか共演するとは……。

――木梨さんには、誰がオファーを？

LUNA それが、私がプロデュースしている若いアーティストが、木梨さんの番組でご一緒させてもらっていて、たまたま私の新曲の話をしたら、憲さんが「めちゃくちゃいいじゃん！ MV撮る？ 俺も出ていい？」って。しかもお父さんの共演も、憲さんの悪巧みなんですよ（笑）。

「お父さんに電話しちゃえ」って言って、「ぼく（LUNAの）MVに出ることになったから一緒にどうですか、僕Mr.ノリックで行くんで」って。

――めちゃくちゃだ（笑）。

LUNA それでまたお父さんが張り切っちゃって、いろんなマジックを提案してくる。主役は私なんですけどっていう（笑）。でも、お父さんと対等に話せて、交わる日がくるなんて、子供の頃には考えられなかったです。

イチゴ狩りに行ったときも「Mr.マリック姿」…

――今改めて思うお父さんの凄さって何ですか。

LUNA 「継続」ですね。だって、あのキャラクターで40年近くですよ。頭のてっぺんから爪先まで、全てずーっと変えていない。髪型もあのオールバックスタイルで、サングラス、服は全身真っ黒。

家でもあの髪型だし、普通のメガネもちょっと黒い色がついているんです。私服も黒で、見た目的にはテレビに出ている時と全部同じですよ。怖くない？ だって、お兄ちゃんの子供たちとイチゴ狩りに行った時も真っ黒。サングラスをしてイチゴ狩りって、色が見えているのかという……。

――なぜ家でもずっとそのスタイルなのか、聞いてみたことはないんですか。

LUNA 常にMr.マリックでいなきゃいけない、っていうのは聞いたことがあるような気がします。自分が穴を開けたら誰も代わりがいないということで、病院の検査はまめにいったり、なるべく歩くようにしたり、健康には気を遣っているみたい。といっても、ずっとあのルックスなので、もはや年齢不詳ですよね。

――イメージを保つための努力がすごい。

LUNA 昔から、手の筋肉が硬くなるとマジックに影響するとかで、絶対重いものは持たないんです。指の動きをやわらかく保ちたいとかなんとかで。歩く時も、常に指の間にコインを挟んでいるんです。日々の訓練ですよね。といっても、ウォーキングの時にサングラスをかけてマスクをして、指にコインだったら、もう変質者ですよ。

――食事もストイックなのでしょうか。

LUNA ご飯に興味がないんですよね。お昼ご飯なら缶詰とご飯とレトルトの味噌汁でいいというタイプ。本当に四六時中、マジックのことを考えてるんですよ。ただ最近はコンプライアンス問題でテレビでは使えないマジックとかも出てきたらしくて、そのおかげでYouTubeがめっちゃ楽しいらしいです。

YouTubeなら、今まで溜めていた何千種類のマジックを好きなように出せるから、今や生きがいですよね。この間は、「TikTokで100万再生いきそう」って喜んでました。76歳でTikTokのバズりとか気にする人も、そういないと思いますよ。

