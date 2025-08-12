第5子出産の辻希美、“18歳差”姉妹ショット公開！ 長女が赤ちゃんを抱く姿「『姉妹』って響きが不思議過ぎる」
タレントの辻希美さんは8月11日、自身のInstagramを更新。姉妹ショットを公開しました。
【写真】18歳差ほほ笑ましい姉妹ショット
さらに辻さんは「『姉妹』って響きが不思議過ぎる幸」と、18も年が離れた2人の関係についてつづりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】18歳差ほほ笑ましい姉妹ショット
娘2人のかわいい姿「18歳差の姉妹」と題し、写真を1枚載せている辻さん。長女の希空さんが、辻さんが出産したばかりの第5子を抱く姿です。まるで希空さんが母親にも見えるような温かい光景となっています。
さらに辻さんは「『姉妹』って響きが不思議過ぎる幸」と、18も年が離れた2人の関係についてつづりました。
「2025年8月8日に無事第5子を出産」辻さんは9日の投稿で「2025年8月8日に無事第5子を出産しました」と報告。「母子共に健康」とのことです。投稿には3枚の写真を載せ、1枚目では家族が勢ぞろいした姿を公開。7人家族となった辻さん。今後も幸せな様子をシェアしてくれるとうれしいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)