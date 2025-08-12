63歳女性「年甲斐もなく泳いではしゃぎ、夜は料理に舌鼓」伊勢神宮と白浜温泉に夫婦で2泊16万円
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、配偶者（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：岡山県
現在の金融資産：預貯金4500万円、リスク資産1000万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：11万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：5万円
年金以外の収入：なし
配偶者の収入：給与収入550万円
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年8月に夫」と訪れた「2泊の伊勢神宮と白浜温泉」旅行だそう。
「白浜温泉ビーチでは年甲斐もなく泳いではしゃぎ、夜はおいしい料理に舌鼓。翌日は伊勢神宮でお祈りをして御朱印を授かりました。目と心の保養におすすめの場所」と旅の思い出を振り返ります。
この時の旅行は「結婚35周年のお祝いで、宿泊代を特別に」弾んだとのこと。「宿泊費は2泊で1人7万円くらい」、自家用車での移動で交通費は「ガソリン代と高速代で2万円くらい」とあり、旅行にかかった費用は総額16万円ほどとなったようです。
旅行を計画しているシニア世代に向けては、「旅館の下調べを、しっかり時間をかけてやることが大切」とアドバイス。
個人的には旅行中「予定を詰め込み過ぎないこと」にも気を付けていると語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役引退後は「1年に4回以上、夫婦ふたり旅」をしているという今回の投稿者。
年金生活における旅費のやりくりについては「夫がありがたいことに再任用で働いているため、（給与収入から旅費を出せるので）助かっています」と説明。現在、障害を抱えながら生活をしているという投稿者ですが、旅行は「夫に支えられて自分たちのペースで楽しんで」いると言います。
