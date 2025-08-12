コンシーラー新色登場♡15秒で美肌叶えるスーンの実力派アイテム

肌悩みは隠したい、でも厚塗り感はイヤ…。そんなワガママ肌に応える「スーン クッションコンシーラー」から、待望の新色「11 ピュアアイボリー」が登場します。サッと塗るだけで、まるで美肌加工したような仕上がりに♡軽やかな使用感とカバー力、どちらも叶える“進化形”コンシーラーで、メイク時間がぐっとスマートに。あなたの肌トーンに合う一色が、きっと見つかるはず♪

15秒で完成♡美肌アプリ級の補正力

価格:2,200円(税込)

スーンのクッションコンシーラーは、独自のメッシュフィルターを通すことで、薄膜ながらしっかり密着。

シミやクマ、くすみをナチュラルにカバーしながら、厚塗り感ゼロの軽やかな仕上がりに。

さらに、専用の指パフを使えば、手を汚さず簡単に狙った部分へオン。

メイクが苦手な方でも、プロのような仕上がりがあっという間に叶います♡

ヴァレンティノ ビューティから新リップバーム登場！潤いと色づきを両立

明るめ肌に♡新色「11 ピュアアイボリー」

この秋新登場の「11 ピュアアイボリー」は、既存のカラーよりも明るめで、透明感を引き立てる設計。

肌トーンが明るめの方や、ハイライト的に使いたい方にもおすすめです。

肌悩みに合わせて使える全4色のラインナップで、自分の肌色にぴったりの色が見つかるのも嬉しいポイント♪

小さくても機能は満点♡頼れるミニサイズ

手のひらサイズのミニコンパクトは、鏡付き＆指パフ収納で外出先のお直しにも大活躍。

バクチオールやナイアシンアミドなどのうるおい成分も配合されているので、乾燥しがちな目元にも安心して使えます。

機能性、美しさ、携帯性すべてを備えた優秀コスメです♡

新色で叶える、理想の肌♡

スーン クッションコンシーラーに待望の新色が加わり、さらに幅広い肌トーンに対応可能に。

どんな日でも“最高の私”を演出できるよう、あなたの肌にぴったりな一本を見つけてみて♡

先行発売は8月13日（水）からプラザ・ロフト・@cosme一部店舗にて、全国発売は9月19日（金）スタート。

毎日のメイクに、肌悩み即ミュートな頼れる相棒を取り入れてみませんか？