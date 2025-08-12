ÃæÅç·ò¿Í¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈË·¼ç»Ñ¡É¤ò¸ø³«¡¡¡Öµ®½Å¡ª¡×¡ÖË·¼ç¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¡ª¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤¬¡ÈË·¼ç¡É¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò
¢£ÆóµÜÏÂÌé¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¤³¤ÎÆüÃæÅç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ë·¼ç¤Ë¤·¤¿Æü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Á°È±¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤À¤Ã¤¿È±¤ò¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ÇÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ë·¼ç¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤ÏÆ°²è¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆóµÜ¤äËÌÀî·Ê»Ò¤é¶¦±é¼Ô¤È»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¡¢»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤äÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤âË·¼ç¤Ë¤¹¤ó¤Î¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â¿Ê·â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÃæÅç¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ®½Å¡ª¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖË·¼ç¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÆ°²è¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡ÖÃæÅç·ò¿Í¡×¡Ê@kento.nakajima_313¡ËInstagram