「髪の悩みに、本気で寄り添いたい」美容師33人の声から生まれた、新しいヘアケアのカタチとは？
「こんなの欲しかった！」がカタチになった、シャンプー＆トリートメント「33」
忙しい毎日のなかで、髪のダメージや頭皮の乾燥に悩まされていませんか？カラーやパーマ、ドライヤー…どれもオシャレに欠かせないけれど、髪や地肌には思った以上に負担がかかっているなと感じています。
そんななか、「もっと髪や頭皮にやさしいヘアケアを届けたい」という現場の声から、新たなブランドが誕生しました。手がけたのは、美容師33人とサロン専用化粧品メーカーのチーム。そんなプロの知識と経験が結集し、まるでスキンケアのように繊細に髪と向き合うシャンプー＆トリートメントが誕生しました。ブランド名は、その人数にちなんで「33(サーティスリー)」。
■肌と同じように、髪と頭皮にもいたわりを
「33」の開発において、最も大切にされたのが「スキンケア発想」。頭皮を肌の延長として考え、洗いすぎず、でも汚れはしっかり落とす。そんな絶妙なバランスを追求したシャンプーは、低刺激設計(※1)で、うるおいを守りながら健やかな地肌へと導きます。
(※1)パッチテスト済み。ただし、すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません
■サロン向け化粧品メーカーとタッグを組んだからこそ生まれた「答え」
さらに、香りや泡立ち、仕上がりの手触りまで、何度も試作を重ね、プロの目線で細部までこだわって完成された「33」。配合成分の比率も0.1％単位で調整されたというから、その熱意は並々ならぬものです。
■カラーや紫外線で傷んだ髪もずっと触っていたくなるような、なめらかな手触りに
紫外線やブリーチ、パーマなどでダメージを受けた髪は、水分や油分が失われやすく、パサつきやゴワつきが気になるもの。そんな髪にこそ丁寧なうるおいケアが必要です。
「33」のシャンプー＆トリートメントは、髪に必要なダメージホール補修成分(※2)や、美容液成分(※3)をしっかりと届けることで、しっとりとまとまり、なめらかな手触りを実感できる仕上がりに。毎日のケアのなかで、“自然と髪に触れたくなる”そんな変化を感じることができるかも。
(※2)共通成分：加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン／ディープモイストのみ：加水分解卵殻膜［毛髪補修成分］
(※3)シルキースムースシャンプー：ユズ果実エキス、セージ葉エキス、ウメ果実エキス、ヤグルマギク花エキス［保湿成分］／シルキースムーストリートメント：ユズ果実エキス［保湿成分］、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油［エモリエント成分］／ディープモイストシャンプー＆トリートメント：セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP［毛髪補修成分］
■髪が変わると、気持ちも変わる。ラインナップは2種類！
「Silky Smooth」は、指通りのよさとまとまり感のバランスが魅力。手ぐしを入れるたびに、するんとした感触が心地よく広がります。さらりとした質感ながら、パサつかず自然なツヤも感じられる仕上がりで、思わず何度も髪に触れたくなるような、なめらかな手触りが続きます。
「Silky Smooth」シャンプー／トリートメント
各280ミリリットル／グラム
価格：2640円(税込)
※ホワイトリリーの香り
「Deep Moist」は、ブリーチやパーマなどによる強いダメージを受けた髪を集中補修。乾燥しがちな髪にもじっくりとうるおいを届け、内側から整えることで、しっとりとまとまりやすく、やわらかな手触りが長く続きます。
「Deep Moist」シャンプー／トリートメント
各280ミリリットル／グラム
価格：2640円(税込)
※ホワイトムスクの香り
■どこで買える？
「33」は、神奈川・東京を中心に展開する大型美容室「Anphi(アンフィ)」の店頭で購入可能。公式サイトからの購入も可能です。
〈店舗一覧〉
・Anphi高座渋谷
・Anphi神奈川新町
・Anphi淵野辺
・Anphi鶴間
・Anphi矢向
・Anphi井土ヶ谷
・Anphi弘明寺
・Anphi金沢文庫
・Anphi南町田
・Anphi新杉田
スキンケアと同じように、髪にもきちんと向き合う時間をもつことで、自分自身の心にも少し余裕が生まれるのかもしれません。毎日のケアに「33」を取り入れて、髪本来の美しさをじっくり育てていく習慣を始めてみませんか？
