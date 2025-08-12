美容師33人の声から生まれた、新しいヘアケアのカタチとは


忙しい毎日のなかで、髪のダメージや頭皮の乾燥に悩まされていませんか？カラーやパーマ、ドライヤー…どれもオシャレに欠かせないけれど、髪や地肌には思った以上に負担がかかっているなと感じています。

そんななか、「もっと髪や頭皮にやさしいヘアケアを届けたい」という現場の声から、新たなブランドが誕生しました。手がけたのは、美容師33人とサロン専用化粧品メーカーのチーム。そんなプロの知識と経験が結集し、まるでスキンケアのように繊細に髪と向き合うシャンプー＆トリートメントが誕生しました。ブランド名は、その人数にちなんで「33(サーティスリー)」。

■肌と同じように、髪と頭皮にもいたわりを

「33」の開発において、最も大切にされたのが「スキンケア発想」。頭皮を肌の延長として考え、洗いすぎず、でも汚れはしっかり落とす。そんな絶妙なバランスを追求したシャンプーは、低刺激設計(※1)で、うるおいを守りながら健やかな地肌へと導きます。

(※1)パッチテスト済み。ただし、すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません

「美しい髪の毛は、すこやかな頭皮から」という考えのもと生まれた、スキンケア発想のシャンプー


■サロン向け化粧品メーカーとタッグを組んだからこそ生まれた「答え」

さらに、香りや泡立ち、仕上がりの手触りまで、何度も試作を重ね、プロの目線で細部までこだわって完成された「33」。配合成分の比率も0.1％単位で調整されたというから、その熱意は並々ならぬものです。

33人の髪の専門家とサロン向け化粧品メーカーがタッグを組んで開発


■カラーや紫外線で傷んだ髪もずっと触っていたくなるような、なめらかな手触りに

紫外線やブリーチ、パーマなどでダメージを受けた髪は、水分や油分が失われやすく、パサつきやゴワつきが気になるもの。そんな髪にこそ丁寧なうるおいケアが必要です。

「33」のシャンプー＆トリートメントは、髪に必要なダメージホール補修成分(※2)や、美容液成分(※3)をしっかりと届けることで、しっとりとまとまり、なめらかな手触りを実感できる仕上がりに。毎日のケアのなかで、“自然と髪に触れたくなる”そんな変化を感じることができるかも。

(※2)共通成分：加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン／ディープモイストのみ：加水分解卵殻膜［毛髪補修成分］

(※3)シルキースムースシャンプー：ユズ果実エキス、セージ葉エキス、ウメ果実エキス、ヤグルマギク花エキス［保湿成分］／シルキースムーストリートメント：ユズ果実エキス［保湿成分］、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油［エモリエント成分］／ディープモイストシャンプー＆トリートメント：セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP［毛髪補修成分］

髪に必要な成分を複数配合


■髪が変わると、気持ちも変わる。ラインナップは2種類！

「Silky Smooth」は、指通りのよさとまとまり感のバランスが魅力。手ぐしを入れるたびに、するんとした感触が心地よく広がります。さらりとした質感ながら、パサつかず自然なツヤも感じられる仕上がりで、思わず何度も髪に触れたくなるような、なめらかな手触りが続きます。

「Silky Smooth」シャンプー／トリートメント

各280ミリリットル／グラム

価格：2640円(税込)

※ホワイトリリーの香り

「Silky Smooth」(2640円)


「Deep Moist」は、ブリーチやパーマなどによる強いダメージを受けた髪を集中補修。乾燥しがちな髪にもじっくりとうるおいを届け、内側から整えることで、しっとりとまとまりやすく、やわらかな手触りが長く続きます。

「Deep Moist」シャンプー／トリートメント

各280ミリリットル／グラム

価格：2640円(税込)

※ホワイトムスクの香り

「Deep Moist」(2640円)


■どこで買える？

「33」は、神奈川・東京を中心に展開する大型美容室「Anphi(アンフィ)」の店頭で購入可能。公式サイトからの購入も可能です。

〈店舗一覧〉

・Anphi高座渋谷

・Anphi神奈川新町

・Anphi淵野辺

・Anphi鶴間

・Anphi矢向

・Anphi井土ヶ谷

・Anphi弘明寺

・Anphi金沢文庫

・Anphi南町田

・Anphi新杉田

「Anphi(アンフィ)」


スキンケアと同じように、髪にもきちんと向き合う時間をもつことで、自分自身の心にも少し余裕が生まれるのかもしれません。毎日のケアに「33」を取り入れて、髪本来の美しさをじっくり育てていく習慣を始めてみませんか？

