パドレス・松井裕樹投手（29）の妻で、女優の石橋杏奈（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。5歳の長女が幼稚園に進んだことを報告した。

「長女が先月お世話になったスクールを卒業し 今日からkindergartenがスタートしました」と長女がKindergarten（幼稚園）へ進学したことを報告。「昨年San Diegoに来たばかりの頃は英語が話せないことで元気がない時期もあった娘 先生に相談して 祖父からクリスマスにプレゼントしてもらったポケトークを持参していました」と振り返った。

「寝かしつけが終わって 充電がてらなんとなく履歴を見たときのショック」と「英語が喋れないからいやです」と翻訳されたポケトークの画面をアップ。「同じスクールにいる弟に会いたがったり 英語が話せないことにとてもストレスを感じていました」とつづった。

「話すことが大好きな娘にとって コミュニケーションが取れないことは本当に辛いことだったと思います 弟のところへ先生が連れて行って 何度も会わせてくれていました」と回顧。「それでも プレイデートをしたいからと自分からお友だちに手紙を書いたり積極的に溶け込もうとしていく娘の姿には圧倒されました」と記した。

それでも「今では私も意味がわからないくらいお話できるようになって頼もしく成長してくれています」と目を細め、「スクールの先生方がたくさんのサポートと惜しみない愛を注いで下さり 今日無事にkindergartenに進むことができました」と感謝した。

「今朝は苦手な朝にも関わらず アラームが鳴ったら飛び起きてベッドメイクをして 準備もひとりで終わらせました どんどん成長していく娘の姿に感動しながら私も負けてられないぞー！と奮い立った朝 これからも彼女の背中をそっと押しながら見守ります」とした。

「お姉ちゃんが卒業してしまった弟はハグしてお姉ちゃんとバイバイしたけど あとでしんみり泣いてました」とも添えた。

石橋は2018年8月に松井と結婚。20年5月に第1子女児、22年10月に第2子男児、今年4月に第3子女児を出産したことを報告している。