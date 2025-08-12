「仲が悪いとかじゃないんですけど、基本的に誰もお父さんとはあまり喋らない家でした」

ラッパーで、Mr.マリックさんの娘としても知られるLUNAさんインタビュー。“超魔術”で一世を風靡したMr.マリックさんの「父親としての姿」とは？ LUNAさんが10代で家出して、“マリックの娘”という立場から解放された「渋谷のギャル」時代の記憶とは？（全3回の1回目／続きを読む）



Mr.マリックの娘で、ラッパーのLUNAさん ©原田達夫／文藝春秋

「お風呂場は鳩だらけ」父親としてのMr.マリック

――LUNAさんは1980年生まれとのこと。小学校の頃にはすでにお父さんが「Mr.マリック」としてテレビに出て……？

LUNA ガンガン出ていて、ちょうどブレイクし始める頃ですね。うちは他の家と何かが違う、と気付いた頃でもありました。

うちのお父さんは他のお父さんと比べると、全部が変わっていました。まず、スーツを着ない。朝は決まった時間に出かけるわけでもなく、家にいたりいなかったり。家では、お風呂場のドアを開けたら鳩がいっぱいいたりして。

――お風呂場に鳩？ マジック用ですか？

LUNA そうなんです。お風呂場に入れていたのはフンをすると困るからなのか、鳴き声がうるさいからなのか、手品用の白い鳩が5、6羽密集してクルックーとか鳴いてるんですよ、怖いですよね。

その頃はまだブレイク前で、○○荘という名前の激狭アパートだから、お風呂場も激狭なんです。そして、大体お風呂場が“危ない”場所なんですよ。

――危ない？

LUNA ドアを開けたら、お父さんが服のまま浴槽に浮いてたこともありました。何かと思うじゃないですか（笑）。それはたしか『なるほど！ザ・ワールド』の企画で、アフリカの川に行くことになって、そこで披露する何かの練習だったらしいんですけど。

――マリックさんは、家で結構マジックの練習をしていたんですか？

LUNA めっちゃしてました。そのへんに指が転がってたり、曲がったスプーンが山積みになっていたり。ナイフで皮膚を切っても傷口がすぐに治るというマジックの練習で、自分で人体実験していた時には腕が血だらけになって、消毒液と絆創膏を探して家中大騒ぎになったこともありました。海外の魔術みたいなものにハマってた時期には、いろんなグッズがあったような……。

父マリックと「会話しなくなった」理由は…

――有名人で、家では“変人”なお父さんのことを、娘としてどう思っていましたか。

LUNA 学校では、給食でスプーンが出てきたら必ず誰かが「俺曲げられるぜ！」って言い出すし、「お父さんに曲げてもらってきて」も鉄板でした。ただ、物心ついてからお父さんと口をきいていなかったので、私が力技で曲げて、素知らぬ顔で「はい」って返していました。学校行事もお父さんが来ると騒動になって面倒なので、母が「来なくていい」って出入り禁止に（笑）。

――マリックさんと話すことがなくなったのは、なぜですか。

LUNA だって家でも黒ずくめの衣装で、基本無表情という「Mr.マリック」スタイルなんですよ。子供からしたら、何の人かわからなくて怖いじゃないですか。

マジシャンって、人を楽しませて笑わせるようなイメージだったんだけど、お父さんはそういうタイプじゃない。超魔術と言われてもこっちは子供だし、どういうことか全然わからない。お父さんが出ていたテレビもあまり見ませんでしたね。むしろ学校で、同級生からお父さんの出演情報を聞かされる感じでした。

――家族とはどんなコミュニケーションを？

LUNA 仲が悪いとかじゃないんですけど、基本的に誰もお父さんとはあまり喋らない家でした。何を考えていて何に興味があるのかがわからないから近寄りがたくて、特に話すこともない。一緒に食卓を囲む時も、めちゃくちゃ緊張感が漂っているんです。

お父さんはご飯を食べていても心ここにあらずで、黙ってずっと何かを考えている風なんですよ。お父さんのほうから話しかけてくることもないし、兄も私も早く食べて食卓から離れたい一心でした。

ただ、ケンカもない。お父さんがそうだったので、お互いの境界線ができていて、一人ひとりが自分の世界をつくっているような不思議な家でした。家の中で顔を合わせても、「あ、いたんだ」という感じ。家族旅行や、どこかへ連れて行ってもらったという思い出もないですね。小学校の「夏休みの日記」では、嘘ばっかり書いていました。行ってもないのに「プール楽しかった」とか、適当なこと書いて。

――お父さんとのエピソードをひねり出すなら……？

LUNA えぇぇ……あ、中学生の頃、私はSMAPが好きで、SMAPのコンサートのチケットを取ってもらったのはでかいですね。中2の時だったかな。SMAPがデビューしたばかりの頃の番組に結構お父さんが絡んでいて、その縁です。さすがにお礼は言いましたが、だからといって「お父さんすげえ！」にはあまりならなかったけど（笑）。

学校では「詐欺師」「ペテン師」呼ばわり

――マリックさんの超魔術がブームになっていた時、LUNAさんが外で何か言われたこともありましたか。

LUNA 「詐欺師」とか「ペテン師」とか、めっちゃ言われましたよ。誹謗中傷もされまくりです。でも私も負けん気が強かったので、言われたら「うるせー！」って言い返していました。いくら家のなかで口をきかないとはいっても、お父さんをイジられていい気持ちはしないですよね。

――中学校は地元の公立ではなく、私立に進んだそうですね。

LUNA 普通に流行ってたんですよ、受験が。お母さんの意向で、「このままだとどうせ高校にも行けないから、中高一貫校に行っておいた方が楽だよ」と言いくるめられて、底辺私立へ。でも、結局中2で退学になるんですけど（笑）。

――何で退学になったんですか。

LUNA そんな大したことはやってないんですよ。学校じゅうの水道の蛇口にスポンジを詰めたりとか……アウトか（笑）。

校則がめちゃくちゃ厳しかったんですよね。私は癖っ毛で、かつ赤毛なんです。地毛証明を提出していたのに無理やり美容院へ連れていかれて、黒染めさせられました。眉毛を抜いていたらスプレー缶で殴られたりね。先生からの暴力も当たり前で、それにまた反抗する格好で、どんどん非行に走っていきました。

その頃ブラックミュージックにハマっていて、海外の10代がすごく自由に見えたんですよね。それもあって、「なんでここでは自分の個性が出せないんだ」って、ますます荒れる。最終的には退学になりました。

居心地がよかった「渋谷のギャル時代」

――退学の後は？

LUNA 問題児なので、受け入れてくれる公立中学もなかなかみつからなくて、たらい回しに。半年くらいプーでした。やっと1校受け入れてくれるところが見つかっても、行ったり行かなかったり。渋谷でギャルしてました。渋谷のギャルはお父さんのことを誰も知らないので、居心地がよかったんです。

そうそう、私立中で良かったのは普通の人間関係が築けるということでしたね。マリックの娘という色眼鏡がない環境では変にイジられることもないし、ある意味“自分”を出せる場所ではありました。

――小学生の頃、家では会話がなかったとのことでしたが、中学生時代は？

LUNA 中学校に入ったら、家には一年のうち350日帰らない生活をしていました。親公認で、友達の家に転がり込んでいたんです。そこの家庭がヤンキー夫婦なんだけど、めちゃくちゃ家族仲がよくて、私はそこでお母さんとお父さんってこんな接し方するの！？ ってカルチャーショックでした。家のなかでこんなに普通に会話するの！？ って。

家には、たまに帰っても自分の部屋はないので、押入れに閉じこもって、ウォークマンでブラックミュージックを聴いていました。図書館からカセットを借りてきて。ギャルが図書館って、なかなかいいですよね（笑）。

でもやっぱり、学校には行きたくない。友達とは会いたいんだけど、校則や先生がどうしてもイヤでした。高校受験はしたんだけど、合格したら行かなきゃいけないじゃないですか。だから、発表前に一旦逃げようと思って友達を誘って家出しました。

〈「いい加減にしろ！」Mr.マリックが突然、娘のほっぺたをビンタした理由とは…？ フラフラしていたLUNA（45）の人生を変えた『父と娘のある事件』〉へ続く

