ネプチューン名倉潤、妻・渡辺満里奈＆17歳長男と家族旅行で3ショット「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました!!」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました!!大谷翔平選手の40号ホームランも観られて最高でした」と、家族アメリカ旅行でMLB観戦を楽しんだことを報告し、妻でタレントの渡辺満里奈（54）、長男（17）との3ショットなど、旅の思い出写真をシェアした。
【写真】「幸せな時間ですね！」ユニフォーム姿で妻・渡辺満里奈＆17歳長男と3ショットの名倉潤 ※2枚目
「いつも子ども達が小さい時は、プール遊園地で終わっていたのが、一緒にLAの街を満喫することができました」とつづり、ユニフォーム姿の親子ショットや街を観光する様子などを、写真と動画で紹介。なお、長女（15）は留学中のため不在だった。
投稿では「弾丸で行ってきましたが、充実した日々でした 書いても書ききれないほど素敵な時間でした」と振り返り、「自慢の投稿にお付き合い頂き、ありがとうございました」とちゃめっ気たっぷりにあいさつしていた。
コメント欄には「家族旅行いいね」「いいなぁ、ドジャース戦の観戦！」「幸せな時間ですね！」「名倉さんの投稿は毎度和みます」「憧れの夫婦です」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「幸せな時間ですね！」ユニフォーム姿で妻・渡辺満里奈＆17歳長男と3ショットの名倉潤 ※2枚目
「いつも子ども達が小さい時は、プール遊園地で終わっていたのが、一緒にLAの街を満喫することができました」とつづり、ユニフォーム姿の親子ショットや街を観光する様子などを、写真と動画で紹介。なお、長女（15）は留学中のため不在だった。
コメント欄には「家族旅行いいね」「いいなぁ、ドジャース戦の観戦！」「幸せな時間ですね！」「名倉さんの投稿は毎度和みます」「憧れの夫婦です」など、さまざまな声が寄せられている。