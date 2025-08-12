【MLB】カージナルス3−2カブス（8月10日・日本時間8月11日）

【映像】今永の勝負球→打者の様子がおかしくなる

8月10日（日本時間8月11日）に行われたセントルイス・カージナルス対シカゴ・カブスの一戦で、カブス・今永昇太の完璧すぎるウイニングショットに、相手打者が球審のコールを待たず、ベンチへ引き上げていった。

7回裏・カージナルスの攻撃。この回先頭の3番ウィルソン・コントレラスに対して今永は、上手く低めのボール球を使った配球でカウント3-2と追い込むと、勝負の6球目は、真ん中やや内寄り、高めのコースへ投じた149km/hの快速球。すると、完全に読みが外れて“お手上げ”状態となったのか、コントレラスは目の前をボールが通過するやいなや、球審のコールを聞くこともなくスタスタと足早に打席を後にするという、なんともユニークな凡退リアクションを披露することとなった。こうした今永の投球と、コントレラスの凡退リアクションに、ファンからは「どこ行くんだよw」「これは酷いw」「諦めてる」「完全にお手上げ」「早く帰りすぎだろ」「個人的には潔くて好きｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

コントレラスとえいば、その独特な気性ゆえに、死球に見舞われた際などには、思わぬ形で個性的な言動を見せ、それが原因で“ちょっとした騒動”となることもしばしば。今回のユニークな凡退リアクションも、そんな自由すぎる言動で知られるコントレラスらしいものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）