嵐の松本潤が主演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）の第４話が１０日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが１２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・４％でスタートし、第２話１１・６％、第３話１０・０％。今回は前回から０・３ポイントアップし、２ケタをキープしている。個人視聴率は６・２％だった。

同ドラマは、富士屋カツヒトさんによる連載漫画「１９番目のカルテ 徳重晃の問診」が原作。脚本は「コウノドリ」シリーズの坪田文さんが手掛ける。病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる１９番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本は自身初となる医師役で、魚虎（うおとら）総合病院に新設された総合診療科に所属する総合診療医・徳重晃（とくしげ・あきら）を演じる。

第４話では、健康診断で糖尿病が発覚した安城耕太（浜野謙太）が妻・早智（倉科カナ）に付き添われて内科に通院中。夫をサポートしてきた早智だったが、半年が経っても、耕太の検査結果は一向に良くならない。主治医の鹿山（清水尋也）から安城夫婦の診察依頼を受けた徳重（松本潤）は、予想だにしないことを言い出し…と展開した。

倉科と浜野という豪華ゲストにネットは「お似合いのご夫婦で素敵」「浜野さんの素晴らしい演技力に心震えました」「また今回もゲスト俳優が演技力のバケモノ」「倉科カナさん綺麗」「倉科カナさんが鬼気迫る演技」「本当に綺麗」と沸いていた。